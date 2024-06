Autori "Nasljedstva" radiće na seriji o "Hariju Poteru"

​Produkcijska kuća HBO saopštila je danas da će glavni autori predstojećeg televizijskog serijala "Hari Poter" biti autori serije "Nasljedstvo" Frančeska Gardiner i Mark Majlod.

Gardiner i Majlod bili su dio autorskog tima "Nasljedstva", serije koja je osvojila 19 nagrada "Emi", pri čemu je Gardiner bila dio tima producenata, a Majlod je bio i reditelj i producent, prenosi "Reuters".

Gardiner je poznata i po radu na emisiji "His Dark Materials", dok je Majlod režirao nekoliko epizoda serije "Igra prijestolja", kao i drugu sezonu "The Last of Us", koja tek treba da bude emitovana.

Serija "Hari Poter" još nije dobila zvaničan naslov, a jedino je poznato da će biti "vjerna adaptacija poznatog serijala knjiga" autorke i izvršne producentkinje Džoane Kejtlin Rouling.

HBO je saopštio da će "svaka sezona donijeti Harija Potera i nevjerovatne avanture novoj publici širom svijeta, dok će originalni, klasični i cjenjeni filmovi ostati u srži franšize i dostupni za gledanje širom svijeta".

Sedam knjiga o Hariju Poteru prodato je u više od 600 miliona primjeraka širom svijeta.

Knige su adaptirane u osam filmskih nastavaka sa Denijelom Redklifom u naslovnoj ulozi, a filmovi su zaradili gotovo osam milijardi dolara od 2001. do 2011. godine, prenosi "Telegraf".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.