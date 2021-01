Autori i glumci filma Dara iz Jasenovca reagovali na optužbe Varajetija

BANJALUKA - Srpski kandidat za "Oscara", ostvarenje "Dara iz Jasenovca" Predraga Gage Antonijevića, od strane američkog kritičara Džeja Vajsberga nazvan je neskrivenim dijelom srpske nacionalističke propagande, a reditelj, scenaristkinja i glumci ovog filma reagovali su na napade koji, nažalost, nisu bili neočekivani.

Vajsberg je tekst pod nazivom "Dara iz Jasenovca: Film o Holokaustu sa upitnim namjerama" objavio u američkom magazinu "Varajeti". Iako je riječ o prvom srpskom igranom filmu o Jasenovcu, kritičar govori da je krajnje vrijeme da se povede iskrena diskusija o tome otkud toliko filmova o Holokaustu.

"Nesumnjivo je da neki od filmova o Holokaustu odgovaraju na izazov da 'ne treba zaboraviti', ali previše ih je tu samo zato što je tržište pokazalo da ova tema ima publiku", piše Vajsberg, dodajući da filmovi iz ove druge kategorije banalizuju dok senzacionalizuju.

Opisujući pojedine scene filma on dodaje da "suptilnost nije rediteljska snaga".

"Da nema savremenog konteksta, 'Dara iz Jasenovca' bila bi samo još jedna drama o Holokaustu koja koristi nasilje na isti način kao i bilo koji film o serijskim ubicama. Ali pozadina je neizbježna, a u ovom slučaju srpsko-nacionalistička upotreba Jasenovca kao sveukupnog vapaja za srpskim žrtvama kroz vijekove pretvara film u propagandu", smatra Vajsberg.

Komentarišući ovu kritiku za "Nezavisne", Sandra Ljubojević, glumica iz Banjaluke koja igra značajnu ulogu u filmu, kaže da u filmu nema nikakvih upitnih namjera.

"Svi znamo šta se desilo, nažalost. Najsrećniji bismo bili da se to nikad nije ni desilo, pa da ni ne moramo da snimamo film. Malo je ružno da je svima dozvoljeno da snimaju kakve god žele filmove o svom narodu, a da Srbima to nije. No, ja bih iznad svega toga izdigla kvalitet filma, nominacije koje su se desile, uloge koje su glumci iz Republike Srpske i Srbije ostvarili, jer je to možda među prvim filmovima gdje su glumci iz Republike Srpske ravnopravne ili možda čak i veće uloge imali u odnosu na glumce iz Srbije, a srpska je produkcija", govori Ljubojevićeva.

Ona ovu priču izdiže, kako kaže, iznad svih zlonamjernih i političkih osvrtanja.

"Film nije nimalo politički. Film priča o strahovitim sudbinama koje su se, nažalost, dešavale, a svi mi u ovom okruženju, odnosno geografskom području imamo veoma jasne podatke i imamo, nažalost, i iskustva okoline vezana za Jasenovac. Ne bih se puno osvrtala na te priče i komentare jer tako im dajemo na značaju. Izlišno je zaista pričati. O tome postoje svjedoci još uvijek, postoje dokumenti i ono šta su same ustaše priznale. Neka se upoznaju pa neka pričaju", kaže Sandra Ljubojević.

Nataša Drakulić, scenaristkinja ostvarenja "Dara iz Jasenovca", kaže da ovu kritiku shvata kao besplatnu reklamu.

"Ne znam što su se svi uznemirili oko toga. To je zluradi tekst, nije kritika. Kad u tekst stavite 80.000 ubijenih, a mi nigde ne spominjemo brojku, tako nešto stvarno nije za komentarisanje. Iskaču svi ti iz letovanja po hrvatskim obalama, tako da mi je jasno odakle ti vetrovi duvaju. Ali, kažem, to je kao besplatna reklama u Americi, to tako treba doživeti. Ne znam što su kod nas ovi 'dušebrižnici' toliko poskočili. To je ono 'da komšiji crkne krava', ali, dobro, to smo mi. Ne mogu da se potresam oko toga, imam previše drugog posla, a nisam primetila ni da se neko iz ekipe filma nešto posebno uzbuđuje oko toga", kaže Nataša Drakulić.

Režiser Antonijević ipak ozbiljnije shvativši ovakve napise kaže da će na pisanje kritičara filmskog magazina "Varajeti" uslijediti odgovori organizacija u Americi koje se bave Holokaustom.

"U toj nazovi kritici, a zapravo pamfletu, ima samo jedna ili dve rečenice koje se tiču samog filma. Vajsberg kaže da mu se ne sviđa kraj zbog 'jeftine emocije'. Možda je njemu jeftina, ali nama je bila veoma skupa i velikom krvlju smo je platili", zaključuje Antonijević, koji ocjenjuje da će tekst u "Varajetiju" definitivno nanijeti štetu filmu "Dara iz Jasenovca".

On zaključuje da je tekst upravo zbog te štete i napisan, jer je Vajsberg čest gost u Hrvatskoj, gdje ljetuje i drži seminare, pa je jasno odakle ovo dolazi.

Film "Dara iz Jasenovca" kandidovan je za nagrade "Zlatni globus" i "Oscar", a u američkim bioskopima trebalo bi da bude prikazan od 5. februara.