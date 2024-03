Autori serije "Gospodar prstenova: Prstenovi moći" počinju rad na trećoj sezoni

Amazon se dodatno angažuje na "The Lord of the Rings: Rings of Power". Patrik Makej i JD Pejn proširuju svoje partnerstvo sa Amazonom, pošto su potpisali novi trogodišnji ugovor sa kompanijom i započeli rani rad na trećoj sezoni.

Kompanija Amazon je potvrdila vijest u saopštenju, a prvi je izvjestio "THR". Ugovor takođe označava osnivanje nove produkcijske kompanije Makej i Pejn pod nazivom "10:40PM Productions".

"Započeli smo ovaj izuzetan put sa JD-om i Patrikom prije više od pet i po godina i nikada se nismo okrenuli unazad", napisao je Vernon Sanders, šef televizije u Amazon MG Studios, u saopštenju.

Dodaje:

"Nastavljamo da budemo zadivljeni opsegom i razmjerama njihove vizije, kao i ogromnim globalnim uspjehom postignutim tokom rekordne prve sezone 'Gospodara prstenova: Prstenovi moći'. Ne možemo da dočekamo da korisnici Prime Video iskuse epsku avanturu i dramu visokog rizika koju JD i Patrik nastavljaju da grade kroz drugu sezonu i dalje. Naravno, studio je oduševljen produženjem našeg opšteg ugovora sa ovim sjajnim kreativnim umovima dok nastavljaju da se bave svojom strašću prema sjajnom pripovedanju."

Napomena je i da je Amazon dodao u saopštenju da su Makej i Pejn već počeli rad na trećoj sezoni "Prstenova moći". Važno je napomenuti da je ovo vrlo rani rad - soba za pisanje scenarija još uvijek nije otvorena, a oni su tek "počeli da razvijaju početni koncept priče", prema riječima Amazona, ali ovo je prva zvanična vijest o potencijalnoj trećoj sezoni.

Amazon dodaje da će se, do vremena početka produkcije treće sezone, preseliti sa Bray Studios na drugu lokaciju u Velikoj Britaniji, "potpuno novu produkcijsku bazu u obližnjem Shepperton Studiosu."

"Gospodar prstenova: Prstenovi moći" premijerno je prikazan 2022. godine na kanalu Prime Video. Prije nego što je serija uopšte počela da se emituje, Amazon je 2019. godine najavio obnovu za drugu sezonu, koja treba da se pojavi tokom ove godine, prenosi "b92".

