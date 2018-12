BUMBLEBEE u kinima od 20. decembra

Radnja filma dešava se 1987. godine kada BUMBLEBEE, tokom bjekstva, pronalazi utočište na otpadu u malom gradu pored okeana, u Kaliforniji.

Charlie (Hailee Steinfeld) koja tek što će napuniti 18 godina i koja traži svoje mjesto pod zvijezdama, otkriva Bumblebeea, u ranama i ožiljcima od bitke. Kada Charlie oživi Bumblebeea, shvatiće da ovo nije obična, žuta Volkswagen buba.

Producenti franšiže Transformers, Lorenzo di Bonaventura i Michael Bay su producirali film, zajedno s izvršnim producentima Stevenom Spielbergom, Brianom Goldnerom i Markom Vahradianom. Travis Knight (Kubo and the Two Strings) je režirao film prema scenariju Christine Hodson (Unforgettable).

Režija: Travis Knight

Uloge: Hailee Steinfeld, Martin Short, Pamela Adlon, John Cena

Scenario: Christina Hodson

Žanr: akcija, avantura, naučna fantastika

Studio: Paramount Pictures

BUMBLEBEE je prvi spin-off u filmskom svijetu Transformersa koji u bh. kinima možete pogledati već od četvrtka, 20. decembra.