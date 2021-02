Banjalučki glumci složni u odbrani filma "Dara iz Jasenovca"

BANJALUKA - Govoriti istinu je hrabrost kakvu u sebi ne nose svi. Istina je svjetlost i lijek, a svaka istinita priča iz prošlosti, o patnji i stradanju, njen je poseban oblik, koji nikako ne smije da bude izvrnut ruglu.

Istina koju u sebi nose filmovi poseban je način susreta istorije, istorijskih činjenica i umjetnosti, a takav vid čovjekovog stvaranja upravo često biva izvrnut i napadan, iz više razloga. Kritika umjetnosti je potrebna, ali kad pređe granice koje ne bi smjela da pređe, tada nastane haos većih razmjera, čemu u proteklih nekoliko dana svjedočimo kada je riječ o filmu “Dara iz Jasenovca” u režiji Predraga Gage Antonijevića, koji je izazvao različite komentare i podigao prašinu gdje god je bilo riječi o njemu.

Bura koju je izazvao film se ne stišava, a pored želje da se istakne negativna konotacija i obezvrijedi istorijski i kulturno-umjetnički značaj prikaza ustaškog sadizma i zločina koji su izvršeni nad srpskim narodom u doba Nezavisne države Hrvatske pred premijeru u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je zakazana za 5. februar, pristižu pozitivne kritike zapadnih portala i svijet će konačno da spozna pravu istinu.

Glumac Goran Jokić, koji igra u filmu “Dara iz Jasenovca”, za “Glas Srpske” je istakao da sama činjenica da je prvi komentar koji je izašao bio negativan, te da je autor toliko požurio da tako nešto napiše prije premijere filma govori mnogo o tome.

- To što je neki tamo autor prvi napisao negativnu kritiku govori da je požurio da naudi filmu. Ne može mu nauditi jer istina će isplivati i taj film će se prikazivati u američkim bioskopima i u svim klubovima gdje se istražuje istorija. Svijet će konačno saznati o tome. To je naša najveća nagrada, a da li ćemo dobiti neki “Oskar”ili “Globus”, to je na zadnjem mjestu - ispričao je Jokić.

Naglasio je da vjeruje da će ovaj film mnogo toga promijeniti u svijesti našeg naroda.

- Tragično je to što je jedan američki kritičar to napisao, a da se niko od naše kritičke javnosti i filma nije oglasio da kaže onako kako jeste. Film “Dara iz Jasenovca” je toliko čist u namjeri, dokumentovano je ono što je zaista bilo, po istorijskim zapisima i svjedočenjima o stvarnim događajima. Nema izmišljanja ni preuveličavanja, čak je i smanjivano jer ne možemo mi toliki narod i toliko statista okupiti da sve to prikažemo - rekao je Jokić i dodao da vjeruje da će film donijeti mnogo promjena u gledanju na srpsku istoriju.

Istakao je da je, nažalost, srpska istorija skrivena i da je drugi pišu, te da smatra da je došlo vrijeme da se to promijeni.

- Značajno nam je da takva priča bude ekranizovana kako bi mnogi ljudi iz svijeta, ali i iz bivše Jugoslavije spoznali šta se ovdje dešavalo. Dok smo snimali film, razgovarao sam sa statistima, koji su iz krajeva gdje smo snimali, i shvatio sam da ti ljudi ništa ne znaju o Jasenovcu. To je strašno i mnogo me je porazilo i rastužilo - kaže on.

Jokić ističe da se upravo u tome ogleda sva tragedija srpskog naroda, jer mladi naraštaji ne znaju ništa ne samo o Jasenovcu, nego ni o mnogim drugim stradanjima srpskog naroda u Prvom i Drugom svjetskom ratu.

- O silnim jamama i pokoljima nad Srbima nije se znalo do prije par godina, kada smo počeli malo glasnije o tome da govorimo. Upravo zbog toga film “Dara iz Jasenovca” predstavlja najznačajnije ostvarenje u našoj istoriji - objasnio je Jokić i dodao da je velika sramota čovječanstva što svijet do sada ništa nije znao o Jasenovcu.

Glumac Zlatan Vidović u filmu igra Mileta Ilića, oca male Dare, a za “Glas Srpske” je rekao da je bilo očekivano da se oko filma podigne ovoliko bure i prašine.

- U suštini, dobro je za film da se o njemu priča, čak i na ovako ružan način. Kritike su uvijek bile i osude, pa će tako biti i što se ovog filma tiče. O ovoj temi je trebalo da se progovori kroz formu igranog filma i to mnogo ranije. Meni je drago što sam bio dio jednog ovakvog projekta, koji je baziran na istini, činjenicama i dokazima, tako da je svaka politizacija ovog filma uzaludna. Kritika će uvijek biti i pozitivna i negativna. Što se kritike u “Varajetiju” tiče, ja to ne bih ni nazvao pravom filmskom kritikom. To je više osvrt i politizacija jednog filma, koja nije ni potrebna, pogotovo prije njegovog prikazivanja. O filmu će da sudi publika, a publika je ono zbog čega se, na kraju krajeva, i prave filmovi - dodaje Vidović.

Glumac Željko Erkić, koji u filmu “Dara iz Jasenovca” igra ustaškog vojnika Stjepana, za “Glas Srpske” je istakao da je došlo vrijeme da se ispriča istina o kojoj je srpski narod bio prinuđen da ćuti 75 godina.

- Istina mora da se čuje, ali njen cilj nije da bude prikazana u ratno-hučkačkom tonu, nego da to bude pomirljivo. Važno je da se zna istina o zločinima nad srpskim narodom, ali da i mi prihvatimo istinu o onome što su pripadnici našeg naroda uradili, u smislu zločina. Jedino to je način i put da krenemo dalje u zajednički suživot - naveo je Erkić.

Glumica Anja Ilić, koja u filmu glumi Nadu Ilić, Darinu majku, za “Glas Srpske” je naglasila da ne razumije iz kojih razloga je kritika američkog autora uopšte nazvana filmskom kritikom, jer se ne osvrće ni na jedan segment filma.

- To je isključivo priča sa političkom konotacijom, a film sa umjetničke strane autor uopšte ne komentariše. Sve ono što prigovara filmu i reditelju upravo on radi u toj svojoj kritici - zaključila je Ilićeva.

Negativna kritika Džeja Vajsberga, koju je objavio američki časopis “Varajeti”, izazvala je i internet borbu između Hrvata i Srba na najvećoj internet bazi podataka IMBD jer su Hrvati počeli da daju negativne ocjene filmu, iako većina još nije odgledala ovo ostvarenje. Očigledno je da je negativna kritika iz “Varajetija” imala za cilj da utiče na ocjenjivanje srpskog filma koji je kandidat za nominaciju za "Oskara" i “Zlatni globus”.

No, iako je osvrt novinara magazina “Varajeti” ostavio najveći odjek, film je od strane brojnih drugih svjetskih magazina dobio izuzetno pozitivne kritike i komentare. “F-muvi”, “Riling rivjus” i “Krekstrims” samo su neki portali koji su progovorili o ovom filmu, posebno ističući ogroman značaj i težinu koju nosi prikazivanje strahota i zločina nad Srbima u Drugom svjetskom ratu. Kritičari su posebno pohvalili uloge Marka Janketića i Alise Radaković, te odličnu fotografiju Miloša Kodema.

Film će od 5. februara biti dostupan u američkim bioskopima, dok će 22. aprila biti prikazan u Republici Srpskoj i Srbiji.

(Glas Srpske)