Batu Živojinovića premještaju iz Aleje zaslužnih građana

Velimir Bata Živojinović, velikan srpskog glumišta, će biti premješten iz Aleje zaslužnih građana u Beogradu u Koraćicu, odakle je rodom.

Naime, posmrtni ostaci legendarnog glumca biće premješteni do 1. maja i on će počivati pored svoje supruge Julijane Lule Živojinović, kao što je i želio. Ovu informaciju je potvrdio Batin sin, Miljko Živojinović, prenosi Informer.

"Mi smo još 2020. godine dobili sve potpise i saglasnost da Batini posmrtni ostaci budu premješteni. Međutim, tada je počela korona i sve je stopirano. Nakon toga, otkriveno je da upravo kroz parcelu gdje bi on trebalo da bude premješten prolazi vodovodna cijev koju su iz vodovoda, potom, premjestili. Zatim smo čekali da prođe neko vrijeme kako bi se ta zemlja slegla i sada je sve to riješeno, te možemo krenuti u proceduru premještanja posmrtnih ostataka mog oca. Plan je da to bude urađeno do 1. maja, a koji će to tačno datum biti, bićete obavješteni", kazao je Miljko Živojinović.

On je dodao da je obavio sve što je bilo do njega.

"Ja sada idem u Aranđelovac, naručio sam bijeli mermer, tako da će i nadgrobna ploča biti spremna. Kada dođe taj dan, po našim starim vjerskim i tradicionalnim običajima biće održano opelo i sve što ide zatim. Svi članovi naše porodice su u toku i prisustvovaće tom danu, kao i svi oni bliski ljudi koji to budu željeli. Bata će konačno počivati pored Lule, kao što su željeli", kazao je Miljko Živojinović.

