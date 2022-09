Bejl neprepoznatljiv u dobu gotike i misticizma

Netflix je predstavio prvu sliku i najavio datum izlaska za novi film režisera Skota Kupera, "Blijedo plavo oko", s Kristijanom Bejlom u glavnoj ulozi.

Strastveni projekt koji je Kuper želio režirati više od decenije, ova je "gotski triler koji se vrti oko niza izmišljenih ubistava koja su se dogodila 1830. godine u vojsci Sjedinjenih Država."

First look at Christian Bale in 'The Pale Blue Eye' He will play a detective aided by Edgar Allan Poe in solving a series of murders Releasing in theaters December 23 and on Netflix January 6 pic.twitter.com/Vew2zNkCPV