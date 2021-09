Bešlagić "slomljenog srca" se oprostio od Burićeve

ZAGREB - Popularni glumac i voditelj Enis Bešlagić od svoje kolegice Sanje Burić, koja je iznenada umrla u 49. godini života od posljedica moždanog udara, emotivno se oprostio na Instagramu.

Bešlagić je ostao u šoku kada je čuo da mu je kolegica umrla, a na Instagramu je objavio:

"Divno, dobro i veselo stvorenje… Od tvoje diplomske predstave u kojoj sam napravio prve svoje glumačke korake, pa sve do raznih snimanja i druženja… Samo tvoj topli osmijeh i pozitivna energija ostaje u sjećanju. 'Gospodine foko, gospodine foko…' , je tekst iz te diplomske predstave kojom si me dozivala. Još dugo će odzvanjati u mojim mislima… Do ponovnog susreta, divna Sanja…", napisao je Bešlagić uz Sanjinu fotografiju i emotikon slomljenog srca i dodao: Putuj, Sanja.

U komentarima su se odmah javili brojni Bešlagićevi pratioci, a emotikon slomljenog srca ispod objave ostavio je i glumac i voditelj Tarik Filipović.

