Besplatne projekcije: Izbor filmova iz programa 29. SFF-a u Visokom

VISOKO - Projekcije izbora filmova iz programa 29. Sarajevo film festivala biće održane od 24. do 27. avgusta u Visokom, a ulaz na sve projekcije je besplatan.

Filmovi će se prikazivati u dva termina i na dvije lokacije, za različite generacije - u Kulturnom centru "Altindag" - Visoko gdje projekcije počinju u 18 časova i na Trgu Matrakčije s početkom projekcija u 20 časova.

Kako saopštavaju organizatori, u četvrtak u 18 časova, u Kulturnom centru "Altindag" Visoko biće održana projekcija filma "Pripadanje" Mete Gimirhan, dok će u 20 časova na Trgu Matrakčije biti prikazan film "Ekskurzija" bosanskohercegovačke rediteljke Une Gunjak.

Film "Ekskurzija" je svjetsku premijeru imao na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Lokarnu, gdje je osvojio Specijalno priznanje, a na 29. Sarajevo film festivalu imao gala projekciju u okviru Takmičarskog programa - igrani film, gdje je prikazan van konkurencije.

U petak od 18 časova u Kulturnom centru "Altindag" Visoko na programu su filmovi "Zagrljaj" Miroslava Mandića i "Velika raza" Vedada Hodžića i Medine Šehić, dok u 20 časova na Trgu Matrakčija slijedi projekcija filma "Sirin" Senada Šahmanovića.

Prikazivanje filma "Crni kamen" Spirosa Jakovidesa planirano je za subotu u 18 časova u Kulturnom centru "Altindag" Visoko, a u 20 časova publika će na Trgu Matarakčije moći pogledati film "Luksemburg, Luksemburg" Antonija Lukicha.

"Projekcije filmova iz programa 29. Sarajevo film festivala u Visokom završavaju u nedjelju, 27. avgusta, kada će u 18.30 u Kulturnom centru 'Altindag' Visoko biti prikazan film 'Kraljica plesa' Aurore Gose, a na Trgu Matarkčije u 20 sati 'Opalo lišće' finskog reditelja Akija Kaurismakija", saopštili su organizatori.

Film "Opalo lišće" je svjetsku premijeru imao na ovodišnjem 76. Filmskom festivalu u Kanu, gdje je osvojio nagradu žirija, a na 29. Sarajevo film festivalu prikazan je u okviru programa "Open Air".

Organizatori izbora filmova programa Sarajevo film festivala u Visokom su JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko i Udruženje "Setup" Visoko i grad Visoko, dok su partneri programa u Visokom "Art Servis" i "Obala Art Centar".

Od 19. do 26. avgusta je otvoren Box Office na lokaciji Turističkog info-centra grada Visoko (Ulica Alije Izetbegovića), a radiće u terminima 10 do 14 časova i 18 do 22 časa, kada će se moći preuzimati besplatne ulaznice za projekcije.