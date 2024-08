"Bez njega Marvel ne bi postojao" (VIDEO)

Majkl Kiton koji se proslavio po ulozi Betmena u filmu Tima Bartona iz 1989. godine, u nedavnom intervjuu otkrio je da misli da Marvel i DC možda ne bi postojali bez ovog nagrađivanog reditelja.

Kako prenosi Holivud Riporter, Kiton vjeruje da je vizija Tima Bartona promijenila sve u svijetu filmova o stripovima.

"Tim zaslužuje ogromno priznanje. On je promijenio sve. Ne mogu to sa sigurnošću reći, ali postoji snažna mogućnost da Marvel, kao ni DC, ne bi postojali bez Tima Bartona. Iako su sumnjali u njega. On nije dobio dovoljno priznanja", prokomentarisao je glumac u razgovoru za Dži Kju.

U Bartonovom Betmenu, radnja prati mračnog viteza Gotam Sitija, koji započinje rat protiv zločina sa svojim velikim neprijateljem Džokerom, kojeg je u filmu utjelovio Džek Nikolson, prenosi B92.

