Bez podrške AVC RS ne bi bilo ni filmskih autora

BANJALUKA - Audio-vizuelni centar (AVC) Republike Srpske danas je u svojim prostorijama obilježio tri godine postojanja i tom prilikom je Anja Ilić, direktorica ove institucije, rezimirala rad centra u prošloj i najavila premijere u tekućoj godini.

U 2023. godini, precizirala je Ilićeva, raspisano je 27 konkursa na koje se prijavilo 147 projekata.

"Podržana su 74 projekta sa ukupnim iznosom od 1.381.473 KM. Za razvoje scenarija, dugih i kratkih igranih filmova, TV serija, dodijelili smo 101.500 KM za ukupno 21 projekat. Za razvoje projekata i proizvodnju igranih, dokumentarnih i animiranih filmova i TV serija dodijelili smo 904.973 KM za 44 projekta. Za filmove manjinskih koprodukcija dodijelili smo 300.000 KM za šest projekata. Za sufinansiranje organizacije filmskih festivala 75.000 KM za tri projekta", kazala je Ilićeva.

Dodala je da je raduje što su u prošloj godini zabilježili veliku izlaznost na konkurse i podržali veliki broj kvalitetnih projekata.

"Naročito smo ponosni na činjenicu da je od ukupnog budžeta centra na sve programske aktivnosti, koji nisu samo konkursi, nego i edukacija, izdavaštvo, promocija, međunarodna saradnja, utrošeno preko 90 odsto budžeta centra. I u narednim godinama plan nam je da se održi takav trend raspodjele sredstava iz budžeta. Audio-vizuelni centar Republike Srpske prije nekoliko dana objavio je na svom sajtu i kalendar konkursa za 2024. godinu. Ukupno je planirano raspisivanje 21 konkursa", navela je Ilićeva.

Prvi konkurs u ovoj godini, kazala je u nastavku, objavljen je juče i to javni konkurs za sufinansiranje projekata dugometražnog dokumentarnog filma, te posebno važan javni konkurs u 2024. godini za sufinansiranje razvoja projekta dugometražnog igranog filma o nacionalnoj temi stradanja srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu početkom 1942. godine na području Drakulića u Banjaluci.

"Očekujemo na ovom konkursu tri scenarija koja su razvijana u prošloj godini. Srećna sam što smo u ovoj godini imali premijeru filma 'Za danas toliko' Marka Đorđevića, koji smo na konkursu za manjinsku koprodukciju podržali u 2022. godini, a koji je dobio odlične ocjene stručne javnosti. Imaćemo priliku da ga gledamo i u našim bioskopima. Takođe, posebno bih istakla uspjeh filma 'Hurikan', čiji je koproducent 'Aeon' produkcija iz Banjaluke, a koji je takođe podržan od strane centra i uvršten u glavni takmičarski program na prestižnom festivalu animiranog filma Ansi u Francuskoj", ističe Ilićeva.

U 2024. godini, kako je dodala, očekuje se nekoliko premijera filmova manjinskih koprodukcija, ali je najveći fokus na domaće filmove koji ulaze u proizvodnju.

"U pitanju je jedan kratkometražni igrani film, dva animirana kratkometražna filma i četiri dugometražna dokumentarna filma, kao i jedan kratkometražni dokumentarni film. Centar podržava razvoj serija do faze proizvodnje. Na posljednjem konkursu podržana su tri projekta", otkrila je Ilićeva.

Ovom prilikom javnosti se obratio i Đorđe Vranješ, iz Producentske kuće "Digital Goblen Media", koja je koproducent filma "Za danas toliko" Marka Đorđevića.

"Pozitivan talas sa FEST-a iz Beograda je došao i do nas i 25. aprila film će biti u bioskopima u Republici Srpskoj. Taj film je jedan dobar primjer uspješne koprodukcije i rezultat prvog konkursa za manjinsku koprodukciju Audio-vizuelnog centra Republike Srpske. On je jedna prirodna saradnja već u scenariju, Srbije i Republike Srpske, jer se radnja filma odvija u Novom Gradu. Dio ekipe iz Republike Srpske je radio u Srbiji, a oni su dolazili da snimaju u Novom Gradu. Drago mi je što film ima dobre rezultate i što publika pozitivno reaguje na taj film", kaže Vranješ.

Treći rođendan Audio-vizuelnom centru čestitao je Mladen Đukić iz Produkcijske kuće "Aeon" iz Banjaluke.

"Za nas je ovo veoma bitan momenat u istoriji kinematografije i audio-vizuelnih djelatnosti Republike Srpske, zato što do osnivanja centra uopšte nismo imali uslove da učestvujemo na ovakvim koprodukcijama. Konstantno su nam se nudili projekti iz inostranstva na kojima smo mogli da sarađujemo kao manjinski koproducenti, međutim, nismo imali savremeni zakon, nismo imali Audio-vizuelni centar. Osnivanjem centra i podrškom koju smo uspjeli da dobijemo na ovim konkursima došli smo do projekata koji ulaze na najveće svjetske festivale, ravnopravno rame uz rame sa ostalima. To je velika stvar za nas", podvukao je Đukić.

Medijima se obratila i Jelena Medić, koja je osnovala Produkcijsku kuću "Budni" i za film radnog naziva "Čudo se možda dosađuje" prošla na konkursu za sufinansiranje proizvodnje filmova u 2023. godini.

"Mislim da sam ja pravi primer filmskog autora koji ne bi postojao da nije bilo Audio-vizuelnog centra. Bez podrške centra, ne bi bilo ni produkcijske kuće i ja ne bih kao filmski autor počela da se izražavam. Dosad, dok centar nije postojao, samo najhrabriji su se upuštali u snimanje filmova. Sada, sa ovom mogućnošću, imamo priliku da se izrazimo i na taj način. Radni naziv filma je 'Čudo se možda dosađuje'. Bavi se karakterom i to je kreativni dugometražni dokumentarac. Do sada smo imali dokumentarne filmove koji su pravljeni za televiziju, koji su klasična forma dokumentarca. Ovo nije to, ovo je film koji se bavi duboko karakterom i njegovim snalaženjem, odnosno njenim snalaženjem u društvu u okolnostima u kojima jeste. Film meni lično pruža jako mnogo mogućnosti da se izražavam kao autor i vrlo sam zahvalna centru što mi je pružio ovu mogućnost", zaključila je Medićeva.

