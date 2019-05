Biković: "Balkanska međa" šalje antiratnu poruku

Beograd će 9. maja svečano obilježiti Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, a četrvrti put zaredom, biće organizovana šetnja "Besmrtni puk", a potom i veliki koncert istaknutih ruskih i srpskih umjetnika i ansambala i projekcija filma "Balkanska međa" u kojem jednu od glavnih uloga igra glumac Miloš Biković.

"Balkanska međa" je u Srbiji u samom vrhu gledanosti od početka ove godine i film je za dva i po mjeseca prikazivanja pogledalo vise od 300.000 ljudi.

Film ruskog reditelja Andreja Volgina premijerno je prikazan 21. marta.

U filmu igraju Anton Pampušni, Goša Kucenko, Miloš Biković, Milena Radulović, Miodrag Radonjić, Gojko Mitić i mnogi drugi.

Producentska kuća "Arhangel Studio" koju su osnovali glumci Miloš Biković i Miodrag Radonjić učestvovala je u nastajanju "Balkanske međe".

Reakcije na film bile si oprečne: od ovacija i statusa najgledanijeg filma u Rusiji za vrijeme trećeg vikenda u martu do poziva na zabranu prikazivanja u britanskim medijima i same zabrane u Bujanovcu.

Miloš Biković je za Tanjug kazao da dugo nisu imali ovakav film koji bi izrazio osjećanja srpskog naroda govoreći o proteklim događajima u nedavnoj istoriji.

"Bez obzira na žanr koji je uslovljen jasnom i nedvosmislenom podelom na protagoniste i antagoniste, lišen mogućnosti za relativizaciju motiva bilo koje strane, 'Balkanska međa' šalje snažnu antiratnu poruku, poruku mira i pomirenja", kaže on.

Veoma je važno da su to podjednako osjetili i ljudi u Srbiji, Rusiji, baš kao i na drugim mjestima gdje je film prikazan, dodao je glumac.

"Ovo je priča o ljubavi, savesti, žrtvi i podvigu, i verujem da je to ono što ostavlja jak utisak na sve one koji su pogledali ovaj film, ali i na one koji su pokušali da ga zabrane. A to govori o njima, ne o filmu", kazao je Biković.

Radonjić naglašava da sam broj prodatih karata i gledanost nije bio motiv ekipe filma kada je počelo snimanje "Balkanske međe".

"Mnogo više bili fokusarani na to da se film, inspirisan onim sto je doživeo nas narod, ispriča na pravi nacin. Ono sto me je veoma prijatno iznenadilo je cinjenica da nas je publika pozdravljala ovacijama na premijeri u svakom gradu gde je film prikazan", kaže Radonjić.

Vjeruje da su te ovacije rezultat osjecanja olakšanja koje publika doživi kada pogleda film.

"Osećanja, koje zapravo znači 'Da, nisam lud sto osecam nepravdu!'" kazao je Radonjić.