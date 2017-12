Biković: Dosadno je igrati pozitivce

BEOGRAD - Mnogo mi je pomogao ruski deo moje karijere, jer su me u Rusiji videli na sasvim drugačiji način, kazao je za Tanjugu glumac Miloš Biković, povodom završetka snimanja filma "Južni Vetar" u režiji Miloša Avramovića.

Film je nastao po scenariju Petra Mihajlovića i prati niz nevjerovatnih okolnosti i pogrešnih izbora različitih ljudi od devedesetih godina prošlog vijeka, pa sve do danas u Beogradu.

Osim Bikovića u filmu igraju i Dragan Bjelogrlić, Miodrag Radonjić, Bogdan Diklić, Aleksandar Berček, Jovana Stojiljković, Nebojša Glogovac, Srđan Žika Todorović…

Poslije nekoliko uloga u ruskim filmovima i televizijskim formatima Biković se vraća u srpsku kinematografiju ulogom negativca iz beogradskog predgrađa Beograda.

Među ulogama koje je ostvario u Rusiji, samo u jednom filmu "Duhleš" Biković na velikom platnu oživljava negativca.

Kako je rekao negativci i pozitivci postoje samo u našoj percepciji društvenih okolnosti

"Društveno prihvaćeni moral i sistem vrednosti kvalifikuju ljude na takav način. U glumačkoj percepciji ne postoji pozitivac i negativac, već uloga koju treba savladati. Ta uloga postaje deo glumca i on je brani svim silama." kazao je Biković.

On ističe da ne može da kaže da igra negativca već čovjeka koji je napravio pogrešne odabire u životu.

"Lik koji tumačim u filmu je negativac iz percepcije publike. Po šablonu: za ovog navijam, sa ovim se poistovećujem...Pristup je isti, ali je za glumca lakše kada igra negativca, jer raspolaže sa privlačnim kotradiktornostima koje ugrađuje. Postoje tu nepomirljivi paradoksi koje glumci sa više žara ožive, nego što je to slučaj sa pozitivcima koje je dosadno igrati" kazao je Biković.

Za njega nema dileme da je u Srbiji danas teško snimiti film.

"Tek kada smo došli do početka snimanja počeli smo da se borimo za kvalitet filma. Mnogo snage je reditelj uložio da uopšte dođemo u šansu da snimimo taj film. Podvig je vratiti ljude u bioskope svuda u svetu, pa i u Srbiji, naročito kada danas imate filmske sadržaje od mobilnih telefona pa do elektronskih bilborda"

O svojoj karijeri u Rusiji Biković govori sa osmijehom i zadovoljstvom umjetnika koji je uspio u drugoj i drugačijoj kulturi.

"U Rusiji se snima neuporedivo više nego kod nas. Mnogo mi je pomogao taj ruski deo moje karijere, jer su me u Rusiji videli na sasvim drugačiji način. To je velika kinematografija.To što sam bio u određenoj fioci "dobrih momaka" na filmu dogodilo se jer producenti ne žele da rizikuju. San svakog glumca je da igra različite uloge, ali je pitanje koliko je to realno u eri vladavine statistike sa bioskopskih blagajni," kazao je Biković.