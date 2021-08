Biković: Snimaćemo "Južni vetar" dokle god se međusobno ne poubijamo

Poslije svjetske premijere filma "Južni vetar 2: Ubrzanje", ovo ostvarenje Miloša Avramovića prvi put pogledala je i publika na Festivalu filmskih scenarija u Vrnjačkoj Banji.

Jedan od glavnih aktera, Miloš Biković, i ovoga puta družio se sa ljubiteljima sedme umjetnosti. Pohvale koje je slušao na račun novog glumačkog zadatka iznedrile su pitanje novinara hoće li biti i trećeg nastavka ove filmske sage.

"Dokle god se mi, glavni junaci u filmu, međusobno ne poubijamo, 'Južni vetar' imaće svoje nastavke. Trilogija je normalan ciklus za jednu sagu, dakle, da postoje tri filma i tri sezone serije", kaže popularni glumac, kojem je prijalo novo druženje sa publikom i novinarima. Bila je to prilika da se prisjeti nedavnog boravka u Puli, iz koje je ispraćen kao istinska zvijezda. Još se prepričava kako je ekipa filma posebno izašla u susret roditeljima koji su potegli čak iz Niša da bi njihova nasljednica pogledala svoj omiljeni film, ali se ispostavilo da za njih nije bilo karata.

"Prišli su nam da se slikaju i rekli nam da nemaju kartu. Kad su već došli iz Niša, uredili smo da nam budu gosti i film pogledaju sa nama, iz lože. Inače, ljudi su dolazili iz Moskve, potom Zagreba, Rijeke... Neverovatno je kako je film prihvaćen u Hrvatskoj, što mi je posebno iznenađenje", govori Miloš i prepričava još jednu anegdotu, prenosi Kurir.

"Kada sam se te večeri od Pulske arene probijao do kombija, slikao sam se usput sa onima koji su za to pitali. Naravno, nije bilo vremena da svima izađem u susret. Kada sam ušao u kombi, čuo sam glas starijeg gospodina koji me je dozivao po imenu i govorio kako mi je doneo nešto. Otvorio sam vrata i uveo sam ga u kombi. Bio je to penzionisani novinar iz Zagreba koji mi je poklonio vino. Pitao sam ga da li želi sa nama na afterparti i proveli smo divno veče. Taj neposredni kontakt sa publikom je najlepši", kaže Miloš.