Biković: U Kanu predstavljamo projekat o Tesli

Glumac Miloš Biković, koji ovih dana boravi u Beogradu povodom premijere filma "Izvan granica realnosti", najavljuje da će projekat o naučniku Nikoli Tesli, na kome radi njegova producentska kuća "Arhangel studio", predstaviti 11. maja na Filmskom festivalu u Kanu.

Popularni glumac, koga srpska publika ima priliku da gleda u ruskom ostvarenju "Led", a od večeras i u filmu "Izvan granica realnosti", uz slavnog Antonija Banderasa, igra i u filmovima "Južni vjetar", "Koma", "Balkanska međa", naglašava da je za glumca vrlo bitno da ekeprimentiše i mijenja žanrove, izađe iz svog komfora, a veliko tržište u Rusiji, gdje već nekoliko godina živi, to mu i omogućava.

Pored brojnih uloga, Biković je pronašao vremena da se posveti i producentskom poslu, koji smatra najodgovornijim, a već radi i na realizaciji ideje o otvaranju studija za obradu grafike u Beogradu, koji bi bio dio velikog klastera zajedno sa studijima u Moskvi, Kalinjingradu, Kini i SAD.

Za Bikovića i njegovu producentsku kuću, kako je istakao u intervjuu Tanjugu, od velikog značaja je prvenstveno film o Tesli u kome će igrati glavnu ulogu, biti producent i saradnik na scenariju i dodaje da je kontaktirao i neke holivudske zvijezde koje poznaje i koje su izrazile želju da budu informisane o projektu.

"Nadam se da ćemo uskoro imati neki odgovor i onda bismo uloge pisali po tim zvezdama koje bi bile zainteresovane da igraju u filmu i ukoliko smatramo da nam odgovaraju", rekao je Biković.

On je objasnio da će to biti film o Nikoli Tesli kao superheroju, u žanru naučne fantastike, a ne biografski film o velikom naučniku.

"Ono što nas interesuje je naučna fantastika koju je Tesla imao u svojoj glavi i koja je bila veoma realna za njega, ali ne i za svet. Vrlo nam je zanimljiva pozicija čoveka koji tvrdi da može ceo svet da opskrbi energijom i bežičnim prenosom informacija. On je predvideo i internet i punjače bez kabla, besplatnu energiju za sve. Takve njegove teorije je nešto sa čim želimo da se igramo u filmu i da napravimo naučno-fantastični spektakl zasnovan na realnim činjenicama", objasnio je glumac.

Naglašava da neće pisati scenario za film, ali će davati prijedloge, a jedan od prvih je da se dobar dio filma snimi u Srbiji i samim tim dio radnje filma će se dešavati tu.

Smatra da su nam danas "potrebne teme koje ujedinjuju narod, a Tesla je neprikosnoven u tom smislu i dobar pokazatelj Srbije u svijetu".

"Dugo nismo obrađivali takve teme, nismo pravili svoj PR u svetu. Svi znaju za italijansku renesansu, njihove pesnike, hranu, vino, arhitekturu, a malo ljudi zna za srpsku nauku, mlade matematičare, Teslu, Pupina, Milankovića, za srpske sportiste, hranu, za srpski duh. To je nešto što treba da brendiramo kako bismo se što bolje pozicinirali u svetu", ističe Biković.

Biković planira sljedeće godine u Beogradu da otvori studio za obradu grafike, koji će biti dio velike kompanije koja će povezati Rusiju, SAD i Kinu.

Trenutno oko toga pregovara sa Kinom, a jedan od studija bi trebalo da se nalazi u SAD, najvjerovatnije u Los Anđelesu.

Biković kaže da će studio u Beogradu raditi grafiku uglavnom za filmove njegovog "Arhangel studija" i njihovog holivudskog partnera, kao i srpske projekte od nacionalnog interesa sa ciljem da pospješe razvoj domaće kinematografije, ali i privuku strane investicije.

On primjećuje da su glavni problemi srpske kinematografije zastarjeli sistem, to što ne znamo da radimo u timu, što sve piše jedan scenarista, eventualno dvojica i dodaje da samo Dragan Bjelogrlić pokušava da uspostavi novi sistem i to uspješno.

"Najveći problem je scenario, zatim sledeći što ne znamo o čemu hoćemo da pravimo filmove. Tek nedavno su počele da se kristališu teme, o čemu mi to želimo da pricamo sami sa sobom kao društvo, tek nedavno su izašli Montevideo, Nemanjići, Tesla i tu ne govorim o realizaciji i kvalitetu, nego da su to priče koje su nama važne", rekao je Biković Tanjugu i naglasio da Srbija ima mnogo talentovanih ljudi u svim sektorima, pogotovo u glumi.

Biković će večeras u Kombank dvorani prisustvovati srpskoj premijeri filma "Izvan granica realnosti", koji je počeo da snima kada se tek preselio u Moskvu i ističe da su ljubitelji tog žanra u Rusiji bili iznenađeni drugačijim pristupom.

O Banderasu kaže da je jako prijatan čovjek, veliki profesionalac, jako otvoren i da je bilo zadovoljstvo raditi sa njim, ali da mu nije lako.

"Prisustvovao sam jednoj sceni u Rimu kada su ga prepoznali na ulici i kada ga je opkolilo 50 ljudi, što mogu da uporedim sa euforijom oko ‘Montevidea’ u Leskovcu. Ali on se tako oseća na svakoj tački planete, a ja čim odem u Grčku, mogu da se opustim", rekao je Biković.

Rusija je, prema njegovim riječima, vrlo otvorena pogotovo prema Srbima te nije teško srpskim glumcima da dobiju i glavne uloge, što nije slučaj u Holivudu, i dodaje da se Rusija polako, snagom svoje kinematografije, oslobađa od filmske dominacije Holivuda.

U Rusiji se, kaže, snimi više od 200 filmova godišnje i to svih žanrova, dok se srpska kinematografija bori za preživljavanje i dugo se čeka na dobar film.

"Ja očekujem poboljšanje u narednim godinama, da ćemo imati mnogo više filmova različitih žanrova i kvalitetnih serija sa nacionalnom temom, jer je upravo kultura ono što su naši preci izvojevali u ratovima vekovima unazad i veliki je greh zapostaviti kulturu", naglasio je Biković.