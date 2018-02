Biković: Zbog uloge sam trenirao umjetničko klizanje četiri mjeseca

BEOGRAD - Pripremajući ulogu, osim standardne psihološke pripreme lika, trenirao sam umjetničko klizanje četiri mjeseca, kazao je glumac Miloš Biković u bioskopu Sinepleks Ušće, najavljujući za 7. mart beogradsku premijeru filma "Led" Olega Trofima.

Na osnovu pisanja najvećeg ruskog portala posvećenog dešavanjima u filmskoj industriji, nakon svjetske premijere u Moskvi, ovaj film "prijeti" da u toj zemlji postane jedan od najgledanijih filmova svih vremena.

Inspirisan istinitim događajima, ruski film "Led" je emotivna priča o djevojci kojoj je ljubav pomogla da ustane iz invalidskih kolica i postane šampion svijeta u klizanju.

U glumačkoj ekipi su i Aglaja Tarasova i Aleksander Petrov.

Biković napominje da je film "Led" sniman 18 mjeseci i da je ušao u istoriju ruske kinematografije kao najgledaniji ruski film na dan kada je ušao u bioskope.

"Prodate su sve karte za projekcije filma širom Rusije prvog dana njegovom prikazivanja. Film ima izuzetan vizuelni identitet i govori o sportu koji je najbliži umetnosti, jer se, da nije tako, ne bi zvao umetničko klizanje. Zato ima odličnu osnovu za ekranizaciju. 'Led' ima elemente mjuzikla i kvalitetno je urađen", kazao je Biković.

Za njega nije bilo dileme da mora svoj ruski da dovede do savršenstva.

"Šampion Rusije ne sme da ima akcenat, i uložio sam puno da moj ruski bude savršen. Sve je više projekata gde me produkcija ne ozvučava u konačnoj verziji fiilma i to me raduje", rekao je Biković.

Srpski cijenjeni mladi glumac kaže da je njegove zamjerke na scenario, produkcija filma odmah prihvatila

"To pokazuje da je ekipa filma itekako bila otvorena za moje predloge. Takav pristup stvaranju filma mi se jako dopao, jer stvara sinergiju iz koje nastaje odlično ostvenje. Pripremajući ulogu osim standardne psihološke pripreme lika, trenirao sam umetničko klizanje četiri meseca. Jako sam zadovoljan što imam sve zube u glavi nakon ta četiri meseca treniranja. Uvek igram na filmu atlete koji se bave sportovima sa kojima ja nemam apsolutno nikakve veze", naveo je Biković.

Prema njegovim riječima, cijela ekipa filma se odlično zabavljala na snimanju filma.

"Bili smo u Sočiju, na Bajkalskom jezeru... sve scene koje su snimane na otvorenom, snimane su na stvarnom ledu i dešavalo se da neko samo propadne u vodu. Srećom to se meni nije dogodilo. Sa nama su radili bivši šampioni Rusije u umetničkom klizanju", rekao je Biković.

On napominje da u Rusiji napuštaju socijalistički model stvaranja filmova u kojem reditelji odlučuju o svemu, već se za finalnu verziju ostvarenja uglavnom pitaju producenti.

"Sa druge strane, ruska škola glume je vrhunska. Naša škola glume se bazira na onome što je radio Stanislavski. Često mi se dešava da radim sa nekim 'svetim' glumcem koji pamti Staljina, a da pojma nemam koliko je taj umetnik važan za Rusiju", kazao je Biković.

Na pitanje ruske novinarke da li bi predstavljao Srbiju u umetničkom klizanju, popularni glumac se samo nasmejao i dodao:

"Bio bi ti najgori nastup za Srbiju u istoriji umetničkog klizanja kod nas."