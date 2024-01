Biković na udaru ukrajinskog ministarstva zbog Rusije

Ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova reagovalo je na vijest da će srpski glumac Miloš Biković igrati u trećoj sezoni HBO serije "Bijeli lotos" i upitalo kompaniju HBO da li je u redu da sarađuju sa "osobom koja podržava genocid i krši međunarodno pravo".

"Miloš Biković, srpski glumac koji podržava Rusiju od početka invazije u punom obimu, sada će igrati u trećoj sezoni HBO-a Bijelog lotosa", objavilo je Ministarstvo na društvenoj mreži X.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law? @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp