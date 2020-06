Biković najavio projekte vrijedne milijardu evra

Glumac Miloš Biković bio je gost u "Jutarnjem programu" na Prvoj televiziji i tom prilikom govorio o italjanskoj producentskoj kući "Iervolino entertainment" i Vladi Srbije koji potpisuju momerandum o saradnji. Naime, italijnska kinematografija uložiće u srpsku kinematografiju.

Miloš Biković izjavio da je sa producentom Andreom Jervolinom dogovorio saradnju uz malo sreće obzirom na to da je Jervolino ostao u Beogradu zbog virusa korona.

"Pregovori koji bi u normalnim okolnostima trajali godinu ili dvije završeni su u roku od dva mjeseca", istakao je Biković.

Biković je upoznao Jurvolina na zajedničkom projektu u Rimu, i producent je tada saznao da u Srbiji postoji mnogo talentovanih ljudi koji se bave pred- i postprodukcijom, i animacijom.

Andrea je producent koji je uradio dugometražni animirani film koji se zove Artički psi koji je sada na Netfliksu ovih dana treći po gledanosti u Sjedinjenim Američkim državama, što je veliki uspjeh.

"Nastavke tog filma on želi da radi u Srbiji, pošto je čuo da imamo mnogo talentovanih ljudi", istakao je Biković.

Biković je ovom prilikom naveo da se gradi studio koji će za tri godine zaposliti 600 umjetnika iz Srbije.

"Gradi se studio koji će za tri godine zapošljavati 600 mladih ljudi, ali to nisu ljudi koji rade na proizvodnoj traci, to su ljudi koji imaju visoko obrazovanje koji rade animacije, crtaju storyboard-e, razrada scenarija, režije, muzike. Sve su umetnici u pitanju", istakao je on.

Kako bi sve dodatno pojasnio, Miloš je otkrio kako postoji sedam projekata koji su već dogovoreni sa velikim platformama.

"Postoji sedam projekata koji su već dogovoreni sa velikim platformama, ali još uvek ne mogu da kažem koje su to platforme, ali to su velike svetske platforme koje će biti naši klijenti. Tako da ćemo mi na velikim svetskim platformama imati animirane kratke filmove koji će biti 100 odsto made in Serbia", rekao je glumac i nagovijestio da je vrjednost čitave investicije milijardu evra.

"Do 2031. godine biće investirano od strane kompanije "Iervolino entertainment" i drugih klijenata preko milijardu evra. Zvuči da je investicija velika…Ali ovo nije klasičan film. Kada imate animirani sadržaj vi možete da napravite jednu vrstu proizvodnje..dakle ne idete od projekta do projekta već imate sistem u koji su oni uložili ozbiljna sredstva, desetine miliona dolara koji su nazvali pipeline i to je jedna vrsta sistema po kojoj se proizvodi velika količina sadržaja u relativno kratkom roku", kazao je Miloš i nagovestio kako će doći svjetska imena upravo u Srbiju.

"Od ovih sedam projekata, svakom od glavnih junaka od tih sedam projekata će glasove davati jedna od holivudskih zvezda. Za sada samo mogu da kažem da je Džoni Dep potpisan, da imamo ugovor. Svi ostali su u pregovorima", dodao je on.