Biković o skandalu u vezi sa serijom "Bijeli lotus": "Nisam pristao na ultimatum!"

Jedan od srpskih najboljih mlađih glumaca, Miloš Biković, ostao je bez uloge u veoma popularnoj seriji "Bijeli lotus".

Biković je sada prvi put o tome otvoreno govorio za Nedeljnik, kada je otkrio da nije pristao na ultimatum i da se ne kaje zbog toga što nije odstupio od svojih uvjerenja, jer bi se zbog toga osjećao loše.

"Činjenica je da bi učešće u takvoj seriji moglo da mi otvori neke nove mogućnosti. Ali moja karijera je i do sada imala zanimljiv put, i nema razloga da i dalje ne uživam u ovoj čudesnoj vožnji. Nisam pristao na ultimatum, jer se ne bih osećao dobro da jesam. Ma gde da je to moglo da me odvede. Naravno, u jednom trenutku postojala je mogućnost da kažem 'magične reči' i onda bih ostao u podeli. Ali svaki put kad sam izdao sebe i svoja uverenja, nebitno da li sam to uradio iz velike želje, neznanja, lakomislenosti ili straha, osećao sam se loše. Posle ovog događaja osećam se dobro", rekao je Biković za novi broj Nedeljnika.

Biković kaže da se ne osjeća kao žrtva. Govorio je i o uplivu politike u umjetnost, prenosi Telegraf.

"Odavno mi je jasno da se politika, tačnije, ne politika, nego neka njena 'prljava sestra', uvlači u sve pore naših života. Čak i u umetnost i sport. I muti vodu, truje bunare, svađa, kleveće i prlja. Nemam strah da ću biti označen u budućnosti, ili budućim saradnjama, nemam strah jer sam u to siguran. Ali me to ne brine", rekao je Miloš Biković.

Podsjetimo, HBO je izbacio Miloša Bikovića iz serije "Bijeli lotus", nakon užasnih napada od strane Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine.

Ministarstvo je tada navelo da je "Miloš Biković, srpski glumac koji podržava Rusiju od početka invazije u punom obimu".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.