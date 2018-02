Bil Gejts u seriji "Štreberi"

Osnivač kompanije Majkrosoft Bil Gejts pojaviće se u martu ove godine u jednoj epizodi serije "Štrebera", gdje će tumačiti - samog sebe.

Iako još nema mnogo detalja o sadržaju epizode, Entertejnment vikli navodi da se zna da će Peni (Kejli Kvoko) ugostiti Gejtsa na poslu, a da će momci "učiniti sve što je u njihovoj moći" da ga upoznaju.

Gejts će se time pridružiti seriji legendi iz svijeta nauke i tehnologije koje su se do sada pojavile u "Štreberima", poput Baza Oldrina, Ilona Maska, Nila Degrasa Tajsona, Stivena Hokinga i Stiva Voznijaka, piše Biznis insajder.

Serija se prikazuje na malim ekranima od 2007. godine.

Gejts se do sada na televiziji pojavio samo jednom - u seriji "Frejžer", 2001. godine.

Bill Gates is going to guest star as himself on 'The Big Bang Theory' https://t.co/4uQvoBGIcE pic.twitter.com/dTprcR1Jj9