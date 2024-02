Biljana Čekić: Mnogo mi znači odlikovanje povodom Dana državnosti Srbije

Biljanu Čekić mladu glumicu iz Republike Srpske koja je svima nama poznata po ulozi Dare u filmu "Dara iz Јasenovca", povodom Dana državnosti Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić odlikovao je Karađorđevom zvijezdom.

Odlikovanje je došlo kao jedna u nizu potvrda da je glumačkim umijećem i emocijom kroz svijet pronijela istinu o stradanju u logoru Јasenovac.

“To mi mnogo znači i neopisiv je osjećaj”, rekla je Biljana Čekić za RTRS.

Ona je istakla da se nije nadala odlikovanju, pogovo što je već prošlo izvjesno vrijeme od projekcije filma "Dara iz Јasenovca".

“Ljudi me i danas prepoznaju na ulici, obraduju se i popričaju sa mnom. Prošlo je nekoliko godina od filma, a i danas me ljudi prepoznaju. Skoro me niko ne zna po imenu, većina kažu "Dara". Teško da će išta moći da nadmaši tu ulogu”, navela je Čekićeva.

Pohađam Ekonomsku školu, kaže ona i dodaje da planira upisati Akademiju glume te da se nada uspješnoj karijeri.

“Bilo je dosta zahtjevno da se uživim u ulogu "Dare". Međutim, drago mi je što smo prikazali tu istinu. Koliko ljudi nije znalo šta se sve dešavalo tamo. To smo uspjeli da prikažemo kroz film”, istakla je Čekićeva.

(RTRS)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.