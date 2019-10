Bjelogrlić: Druga sezona "Senki" moj kreativni maksimum

Druga sezona televizijske serije "Senke nad Balkanom" predstavljena je danas u prisustvu reditelja Dragana Bjelogrlića, scenarista Bobana Jevtića i Dejana Stojiljkovića i dijela glumačke ekipe u Jugoslovenskoj kinoteci.

Nakon novinarske projekcije u sali "Makavejev" medijima se prvo obratio Dragan Bjelogrlić, kreator i reditelj serije, koji je istakao namjeru kreativnog tima koji predvodi da drugu sezonu popularnog televizijskog formata stvori tako da u njoj uživaju gledaoci koji nisu vidjeli nijednu epizodu iz premijerne sezone.

"Pokušali smo da radimo i stvaramo neopterećeni uspehom prve sezone...Da izbegnemo naš mentalitetski specijalitet opuštanja posle uspeha u nekom poslu. Nastojali smo da zadržimo stil i prepoznatljivu estetiku serije i u drugoj sezoni. Dramaturgija spaja nekoliko priča u finalno razrešenje zapleta. Imamo dosta novih likova i drago mi je da nam se u drugoj sezoni pridružio novi scenarista Boban Jeftić koji nam je pomogao da se više bavimo profilisanjem likova i uravnoteženjem priče u odnosu na premijernu sezonu", kazao je Bjelogrlić.

On je dodao da je televizijska serija "Senke nad Balkanom" za njega veoma bitno djelo.

"Druga sezona je u svakom smislu moj kreativni i ljudski maksimum u ovom trenutku", kazao je Bjelogrlić.

Za njega nema dileme da serija jeste doživljena u dijelu javnosti kao video-čitanka o dijelu istorije koji je bio slabo zastupljen u obrazovnom sistemu.

"Serijom smo ušli u ozbiljne istorijske teme i to je njen najvažniji aspekt u lokalnim okvirima. ''Senke'' se stalno kreću između onoga što se desilo i onoga što je moglo da se desi. Mi ne izvrćemo nijednu istorijsku činjenicu, ali način na koji mi dolazimo do nekog istorijskog događaja je plod naše mašte i kreativnosti. Ne dajemo pogrešnu informaciju i to je važno", kazao je Bjelogrlić.

Najavio je da će na proleće Televizija Prva emitovati drugu sezonu serije "Senke nad Balkanom".

Sudeći po prvoj epizodi druge sezone serijala nastavak ponovo pred gledaoce donosi dinamične i misteriozne epizode i vrhunsku produkciju.

Druga sezona, kako kaže Bjelogrlić, donosi i potpunu novinu u plasmanu domaćih serija.

Naime, svi gledaoci, kako u zemlji tako i u inostranstvu, imaće mogućnost da pogledaju ođednom svih 10 epizoda druge sezone "Senki".

"Odluka da sve epizode serije budu dostupne na internet platformi EON su naš hrabri iskorak u budućnost. Drago mi je da je serija ponovo dostupna svim gledaocima u Srbiji i regionu, da ne moraju da budu korisnici određenog kablovskog provajdera da bi mogli da gledaju seriju, već je dovoljno da imaju samo dobar internet. Ovim potezom i Srbija ide korak dalje u odnosu na sve zemlje u okruženju", kazao je Bjelogrlić i izrazio nadu da će to postati pravilo i za producente većine televizijskih formata koji se u Srbiji prikazuju.

"Ne mora neko da da bude uskraćen za televizijsku seriju ako je pretplatnik određenog kablovskog operatera. Važno je da serije budu dostupne ljudima i na internetu", kazao je Bjelogrlić.

Za sve koji više vole da iz nedelje u nedelju iščekuju nove detalje, druga sezona prikazivaće se ekskluzivno na TV Nova S, svakog ponedeljka počev od 11. novembra.

Pisac Dejan Stojiljković, jedan od scenarista serije kaže da u ovoj sezoni nema Rusa ni princa Ðorđa Karađorđevića.

"Fokus radnje čitve sezone je u 1934. godini kada je ubijen regent prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. Između ostalog, bavimo se zaverom koja je prethodila atentatu u Marseju, ali fragmentima Solunskog procesa. Jatagan mala je dobila više prostora baš kao i cela priča oko Mustafe Golubića", kazao je Stojiljković.

Glumac Goran Bogdan kaže da je cijela ekipa otišla korak dalje u produkciji serije.

"Dramaturgija je čistija i seriju je lakše gledati. Mustafa Golubić kojeg igram je dobio kategoriju ljudskosti iako je istovremeno i prljav i čist...i junak i ubica", kazao je Bogdan.

Nakon ogromnog uspjeha koji je postigla prva sezona, u nastavku će publika gledati glavne junake Taneta u tumačenju Dragana Bjelogrlića i Stanka kojeg igra Andrija Kuzmanović, koji će sljedeći krvavi trag poremećenog ubice, otkriti užasnu zavjeru koja može čitavu Evropu gurnuti u haos.

Ova jeziva ubistva pokreće niz uzbudljivih i misterioznih događaja u kojima će se sukobiti lokalni moćnici, državna elita, baš kao i tajna udruženja i strane obavještajne službe.

Savezništva se sklapaju i raskidaju, ljubavi rađaju i nestaju, prijatelj će počiniti izdaje, a neprijatelji mijenjati strane, jer se svi bore za svoju prevlast.

U drugoj sezoni popularne serije igraju Marija Bergam, Nenad Jezdić, Goran Bogdan, Jovana Stojiljković, Miloš Samolov, Srđan Žika Todorović, Gordan Kičić, Nikola Ðuričko, Nebojša Dugalić, Branimir Brstina, Marko Živić, Toni Mihajlovski, Petar Arsovski, ali novi protagonisti Nataša Ninković, Leona Paraminski, Bogdan Diklić, Vesna Trivalić, Marko Grabež i Igoru Ðorđević.