Bjelogrlić: Muškarci više plaču nakon gledanja filma "Toma"

Beogradska premijera dugo očekivanog filma "Toma" o najpoznatijem jugoslovenskom boemu Tomi Zdravkoviću zakazana je za 15. septembar u Sava centru, a reditelj ostavarenja Dragan Bjelogrlić kaže da publika osjeća emociju filma i da muškarci više plaču nakon gledanja "Tome".

Film "Toma" je ispraćen ovacijama publike sa Sarajevo Film festivala, na Filmskim susretima u Nišu glavne glumačke nagrade otišle su u ruke Milana Marića i Tamare Dragićević, glavnim protagonistima Bjelogrlićevog ostavrenja.

Beogradska publika sa nestrpljenjem očekuje film koji je stručna javnost okarakterisala kao "veoma emotivan", a američki Varajeti nazvao "muzički raskošnim".

Bjelogrlić napominje da nije lako raditi film o "pesniku tuge" čiju muziku veliki broj ljudi na prostoru nekadašnje Jugoslavije podrazumijeva kao dio svog kulturnog identiteta.

"Praviti film o umetniku kojeg su zvali 'pesnik tuge' je pre svega velika obaveza. Bili smo na raskrsnici. Valjalo je doneti odluku da li da pravimo klasičan autobiografski film ili da tragamo za emocijama. Mene i sve koji su radili na filmu je radila emocija i zato je i film 'Toma' pretpostavljam toliko emotivan", kazao je Bjalogrlić.

Za njega nema dileme da cijelu ekipu za film "Toma" vezuju prije svega jake emocije.

"Glumci su doživeli na vrlo emotivan način uloge u filmu... Željko Joksimović je pisao muziku u sličnom okviru. Ja sam pre svega glumac i uvek sam doživljavao film kao kolektivni čin...Verujem da nas je ta emocija prema Tomi i njegovoj muzici sve povezala" kazao je Bjelogrlić.

Kako kaže obavio je mnogo razgovora sa ljudima koji su poznavali Tomu Zdravkovića ne bi li što bolje upozano velikog majstora.

"Najsvrsishodniji od tih razgovora bio je sa Tominim bratom Novicom. U suštitni, posle brojnih razgovora, došli smo do zaključaka da ga niko nije poznavao. Svi su Tomu uglavnom doživljavali uvek kroz njegove pesme. Mi ne znamo kakav je bio Rembrant, kakav je bio Gete, ali njihova dela nam to govore...U znak sećanja na Tomu Zdravkovića su podignuta dva spomenika i to dovoljno govori šta ljudi misle o njemu", kazao je Bjelogrlić.

Prema njegovim riječima uvijek se drži principa da uvijek, bez rezerve, voli sve svoje junake ma kakvi oni bili.

"Upravo zato što je Toma naš i Marićev koji ga je igrao, on može postati i Toma koga će voleti publika. Opasnost od toga da se ne upadne u opšta mesta, izbegava se istinom. Ako ste ijednom zaplakali ili vam je zastala knedla u grlu gledajući film, znači da ste reagovali na istinu" kazao je Bjelogrlić.

Publika je nakon projekcija u Sarajevu, Nišu i nedavno u Novom Sadu izlazila u suzama.

Čini se da su žene očekivano bile u većini.

"To što su dame izlazile uplakane to samo govori o tome da su žene hrabije od nas, jer muškarci više plaču na ovaj film. Ako neki film zahteva objašnjenje onda nešto nije u redu. Verujem da film 'Toma' publika oseća. Reakcija publike nakon filma je najvažnija. Pre neki dan u Novom Sadu...Pre toga u Sarajevu, Nišu…neki od nas su bili na ivici suza zbog reakcija publike nakon projekcija. Takve momente svi priželjkujemo. Reakcija publike ne čini neki film boljim ili lošijim, ali je za mene najvažnija" kazao je Bjelogrlić.

Cijenjeni glumac i reditelj ističe da stalno ima osjećaj kako Toma odnekud rukovodi svim dešavanjima oko filma i poručuje mu "Bjelogrliću, neće ti biti lako, ali će ti biti lepo".

"Kada je Željko Joksimović došao kod mene i pitao me da napravim film o Tomi Zdravkoviću odmah sam rekao da... Posle 5 sekundi, a da i ne znam zašto. Kome god sam rekao da pravim film o Tomi, niko me nije pitao zašto, već su svi govorili: super…Sad taj film pozivaju razni filmski festivali u svetu... Neki dan je Varajeti pravio članak o filmu. Mi o tome upšte nismo razmišljali" kazao je Bjelogrlić.

Jug Srbije ambijentalno povezuje ostvarenja "Nečista krv: Greh predaka" i "Toma" koji su veoma važni za Dragana Bjelogrlića.

"Jug je bez obzira na geografiju, uvek siromašniji, primitivniji, ali zanimljiviji i životniji. Bora Stanković je napisao ta divna dela...Verujem da je taj žanr 'istern' Milutina Petrovića i film 'Nečista krv: Greh predaka' pun vrele krvi, kontradiktornosti, kontroverzi", kaže Bjelogrlić.

Nakon incidenta u hotelu "Ambasador", Bjelogrlicć kaže da ga je Predrag Gaga Antonijević na različite načine provocirao godinu i po dana unazad pa i te večeri u Nišu.

"Žao mi je što sam reagovao na neprimeren način. Kao čovek i umetnik uvek dajem prednost vrednostima koje preziru agresiju.Čovek sam koji drži do svoje časti i spreman sam da svoju čast i dostojanstvo uvek branim. Nažalost, te noći sam svoju čast branio na pogrešan način i žao mi je svih onih koje je taj moj postupak na bilo koji način povredio." , kazao je Bjelogrlić.