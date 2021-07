Bjelogrlić: "Nečista krv" pratiće i generacije koje dolaze

Šestog dana Festivala evropskog filma Palić s novinarima se družila ekipa filma "Nečista krv - greh predaka": reditelj Milutin Petrović, glumci Dragan Bjelogrlić, Katarina Radivojević i Anđela Jovanović i producentkinja Snežana van Hauvelingen.

Priča inspirisana djelom Bore Stankovića nakon premijere ide u domaće bioskope, a reditelj se osvrnuo na scenario Vojislava Nanovića po kome je napravljena priča.

"Bilo je suđeno. Taj scenario je pronašao mene, a ne ja njega. Otkad smo počeli da radimo, sve do ovog trenutka, imam stalni osećaj da su tu Voja Nanović i Bora Stanković, tako da sam ja ovde egzekutor, izvođač partitura", rekao je reditelj.

Najviše pitanja bilo je za glavnog glumca u filmu Dragana Bjelogrlića, koji igra Hadži Trifuna.

"Bio sam iznenađen da to dolazi od Milutina. Svakako je ovo jedna od mojih zanimljivijih uloga. Kada sam dobio scenario da pročitam, video sam da se radi o jednoj izuzetno kompleksnoj priči i ulozi. Nisam mnogo razmišljao. U trenutku kad sam pročitao poslednju stranicu, znao sam da ću da prihvatim to da igram. Nije bilo nikakve dileme", kaže Bjela i dodaje:

"Bilo mi je zanimljivo da je to čovek koji sve vreme pokušava da sredi situaciju, da vuče poteze koji će učiniti dobro i njemu i ljudima oko njega, a sve radi pogrešno. To me je jako podsetilo na naš mentalitet. Shvatio sam, kao i mnogo puta dosad, da su svi naši pisci još davno ispričali priče o nama. Ovde je mentalitet i taj neki usud koji nosimo toliko jak i ukorenjen u nama. Razne Hadži Trifune sam imao prilike da upoznam i lično, a nažalost, pamtimo ih i iz naše dalje i bliže istorije."

Bjelogrlić je podsetio na pisanja Arčibalda Rajsa.

"Bukvalno sve što je taj čovek napisao, kada biste izvukli iz konteksta, videlo bi se da sve to možete da primenite na ovo vreme. Sada se suočavamo s rodnom ravnopravnošću i s položajem naših žena u društvu - zato ovaj film dolazi u pravo vreme. Bora Stanković je pisao o tome još tada, a da li su svi obratili pažnju na to da je Koštana imala 13 godina, a gazda Mitke blizu 60", kaže i zaključuje:

"Mislim da su nečista krv i usud koji nosimo tu i dalje. Moja generacija je mislila da je generacija pre nas sa time završila, očigledno ni moja nije, a pratiće, nažalost, i ove što dolaze. Ostaje nam samo da se nadamo da će se desiti neko čudo jer mi sami očigledno nismo sposobni i bojim se da nismo spremni da se suočimo sa gresima prošlosti i predaka."

Glumica Anđela Jovanović pravo sa studija iz Engleske uskočila je u lik Tašane.

"Ženski likovi u ovom filmu su ispred svog vremena. To su jake žene koje ne pristaju da budu samo žrtve, već se trude da se izbore za sopstvenu egzistenciju. Tašana je vrlo neobuzdanog, ali nepokvarenog temperamenta. Ona je u jeku svoje mladosti, na neki način zatvorena i okovana društvenim normama i vrlo strogim patrijarhalnim društvom. Mislim da ćemo mi, kao nacija, jako dobro razumeti ovaj film. Mislim da je važan jer govori o važnom istorijskom periodu za našu zemlju, koji se duboko utkao u naš mentalitet i u naše kolektivno nesvesno", poručila je mlada glumica.

Glumica Katarina Radivojević igra lik Cone, koja posle "Zone Zamfirove" ponovo igra u epohi.

"Ona je Hadži Trifunova rođena sestra i preteča je današnje moderne žene. Apsolutno je zaštićena od strane brata i tu postoji velika bratsko-sestrinska ljubav. Ovo je definitivno jedna drugačija uloga od svih mojih do sada."

