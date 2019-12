Bjelogrlić o seriji "Tajkun": Na tronu je čovek uvek sam

Drama i turbulentan život moćnog čovjeka na vrhuncu njegove karijere, u trenutku kada i država i neprijatelji sa one strane zakona prete da unište njegovo poslovno carstvo, tema je nove serije "Tajkun" u režiji Miroslava Terzića koja na Superstar kanal stiže u martu sledeće godine.

Deset nastavaka kao scenarista potpisuje Ðorđe Milosavljević, koji za svoju priču kaže da je provokativna, opasna tema "skrivena na otvorenom".

"Svi smo mogli da je vidimo, ali je bila potrebna jedna doza autorske hrabrosti i bezobrazluka da bi krenuli njome da se bavimo. Ova priča tiče se svih nas, jer svi u njoj učestvujemo na neki način - kao žrtve ili kao saučesnici", objasnio je Milosavljević na promociji serije.

U ulozi tajkuna našao se Dragan Bjelogrlić koji za Tanjug priznaje da mu je prijalo da se konačno bavi "samo" glumom u odnosu na dosadašnje projekte, poput "Senki nad Balkanom" gdje je bio i reditelj.

"Jako je ugodno biti samo glumac. Prijalo mi je da mogu da se posvetim ovoj kompleksnoj ulozi, a da ne brinem o ostalim stvarima", kaže Bjelogrlić.

Gradeći lik, kako ističe, nije se ugledao ni na jednog srpskog tajkuna, već je riječ o fikciji i prije svega "drami jednog čovjeka koji je sticajem okolnosti bogat i moćan."

"Vladan Simonović je vrlo kompleksan lik koji se na početku priče nalazi na vrhu svoje poslovne karijere, ali baš tog trenutka kreću njegovi najveći problemi, i to pratimo do samog kraja. Na tronu je čovek sam, a on na najsuroviji način spoznaje tu činjenicu. U trenutku kada se našao u problemima, on je užasno usamljen čovek, jer od tolikih ljudi oko njega malo je prijatelja koji su spremni da mu pomognu", objašanjava glumac.

Reditelju Miroslavu Terziću ovo je prvi put da radi na seriji, a kako kaže, u trenutku kada svi snimaju, njemu je najvažnije da radi ono što voli.

"Živimo u vremenu kada skoro svaki sadržaj nađe svog kupca, samo ja s vremena na vreme dam sebi zadatak da izađem iz okvira prosečnih i za tim tragam neprestano", kaže Terzić.

Najvažnije mu je bilo, kako ističe, da prikaže jednog veoma usamljenog čovjeka, sa svim teretom koji je prilično strašan.

"Uvek se trudim da u svakom svom liku nađem dozu humanosti. Tako i tajkun pred kraj svog poslovnog veka želi da uđe u neke mirne vode, ali to nije moguće", kaže reditelj.

Smatra da će se mnogi možda lako prepoznati u priči jer su inspiraciju pronalazili u okruženju, ali da se ni jedan lik nije bazirao na konkretnoj ličnosti.

"Ako pogledate bilo kog tajkuna bilo u svetu, ili kod nas, uvijek je oko njih gomila afera, igre, ali taj život su oni odabrali, a mi smo odabrali da o njima pravimo seriju", kaže Terzić.

Branislav Trifunović igra policajca, o svojoj ulozi ne može mnogo da otkrije, ali smatra da su uspjeli da naprave seriju koja je drugačija i koja nadmašuje mnoge do sada.

"Sam naslov govori mnogo, s tim se susrećemo svaki dan, vrlo je prepoznatljiva i vrlo moguća priča", kaže Trifunović.

U ime Telekom Srbije Vladimir Lučić najavio je da će se serija "Tajkun" emitovati na kanalu Superstar sredinom marta, ističući zadovoljstvo dosadašnjim učinkom Telekoma i "saradnjom sa ovakvim serijama koje dodatno pospešuju kvalitet."

"Tajkun" je prvi projekat produkcijske kuće "Fajerflaj".