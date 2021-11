Bojić za "Nezavisne": Pokazali smo da film može nekome da promijeni život

VELIKA PLANA - Veliku nagradu pod nazivom "Volja za životom" na 16. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma "Zlatna buklija", održanom u Velikoj Plani, dobio je film "Neki novi Brodvej", režisera Denisa Bojića, rađen u produkciji Radio-televizije Republike Srpske uz pomoć Down syndrom centra iz Banjaluke.

U obrazloženju žirija navedeno je da je "Neki novi Brodvej" dirljiv i uzbudljiv film s istrajnom opservacijom posebnosti života. Ovo je druga nagrada za ovo ostvarenje, a film u narednom periodu očekuje učestvovanje na festivalima u Nju Delhiju, Solunu, Kalamati, Sremskim Karlovcima, te Istočnom Sarajevu.

"Svaka nagrada je bitna iz razloga što su promocija i prezentacija priče umnogome snažnije, tako da sama tema dobija na popularizaciji i mogućnosti da se razvije u što širem i što konkretnijem pravcu kada pričamo o osobama sa Daunovim sindromom. Svi festivali i sve projekcije su u stvari rezultat našeg dvogodišnjeg rada i posljedica uloženog truda ekipe Radio-televizije Republike Srpske i samih aktera filma", rekao je za "Nezavisne" Denis Bojić.

On dodaje da svaka projekcija filma, uključujući i one specijalne i one festivalske, pokazuje da je urađen zaista kvalitetan posao i da je priča o Daunovom sindromu podignuta na viši nivo.

"Jednostavno, ljudi saznajući i saznavajući neke nove stvari o ljudima koji žive tu pored njih mijenjaju svoju percepciju i pogled na svijet. Kad pričamo o dokumentarnom filmu, ovo je jedan od pokazatelja kako angažovan dokumentarni film može da mijenja stvari i kako jedan studiozan i sistematičan pristup ovakvoj životnoj temi može u krajnjoj instanci da nekome promijeni život ili poboljša kvalitet njegovog života, tako da su opšti ponos i zadovoljstvo svakako tu i nadam se da će film živjeti i dalje jer njegova snaga je u kontekstu činjenice, istine, emocije neupitna i trajna", ističe Bojić.

On otkriva da će film nakon festivalskog života biti dostupan i na internetu.

"Paralelno s festivalima, planiramo specijalne projekcije koje se tiču medicinskih i obrazovnih ustanova, tako da će film živjeti na tom kolosijeku, a naravno kada se ti ciklusi završe planiramo premijeru na Radio-televiziji Republike Srpske, a potom da film bude dostupan i kompletnoj javnosti putem mreža i interneta", navodi Bojić.

Festival "Zlatna buklija", koji okuplja najbolje autore kratkometražnih filmova, reportaža i dokumentaraca u regionu, pokrenut je na inicijativu APG "Šumadija film" 2006. godine. Ove godine na festival je prijavljeno više od 200 filmova iz cijelog svijeta, a cilj festivala je da podstakne produkciju i autore na stvaranje i njegovanje dokumentarnog filma, kao jedinstvenog filmskog izraza.