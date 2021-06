Bojićev "Neki novi Brodvej", film veći od trenutka u kojem živimo

Ako po izlasku iz sale nakon gledanja "Nekog novog Brodveja", dokumentarnog filma Denisa Bojića, automatski ne izađemo bar iz jedne predrasude koju smo, svjesno ili nesvjesno, gajili prema sebi i drugima, ovaj film nije postigao ništa.

Međutim, ako film snažnom crtom humanizma, nabojem emocija i empatije, koje nesumnjivo sadrži, učini bar da se zamislimo o svrsi našeg postojanja, o vlastitim mogućnostima i onom što smo učinili i činimo za druge, onda možemo pričati o uspjehu filma.

Učini li, pak, ovaj film određeno pročišćenje i izbaci li iz našeg duha toksine kao što su apatija i učaurenost u kalupe društva koji su nam se dotad činili trajno izvajanim i nepromjenjivim, sa željom da nešto mijenjamo, onda spoznajemo zašto umjetnost ovaj svijet čini boljim.

Sve je, dakle, do ugla gledanja. Ono što je do autora filma Denisa Bojića, to je već prikazano na platnu. Film je premijerno prikazan u Narodnom pozorištu Republike Srpske u ponedjeljak uveče. Produkciju potpisuju Radio-televizija Republike Srpske (RTRS) u saradnji sa Down Syndrom Centrom iz Banjaluke, a radnja prati šest osoba sa Daunovim sindromom, koje, savladavajući brojne prepreke, postaju polaznici škole glume. Njihova mentorka prilikom rada na predstavi "Mali princ" je glumica Aleksandra Spasojević. Međutim, njihov mentor u životu je Zoran Jelić, direktor Down Syndrom Centra iz Banjaluke.

Jelić osniva komunu za osobe sa Daunovim sindromom i realizuje ono što se čak i njihovim roditeljima činilo nemoguće. Od ovih mladih osoba čini ravnopravne članove društva. Oni izvode građevinske radove, konobarišu, osvajaju vrhove Jahorine, realizuju pozorišnu predstvu, razmišljaju o osnivanju sopstvenih porodica... Jelićev motiv biće otkriven tek pri kraju filma, ali dosta "spojlovanja", što bi rekle mlađe generacije. Vratimo se na suštinu o kojoj je govorio i sam Denis Bojić, scenarista i reditelj filma.

"Formalno, ovo jeste prvi dugometražni dokumentarni film o osobama sa Daunovim sindromom starijim od osamnaest godina, ali ovaj naslov lišen suštine, života i srži sam za sebe ne govori ništa. Međutim, ako vam kažem da je ovo film o ljubavi, o prijateljstvu, o odanosti, o vjeri u sopstvene mogućnosti, onda naslov i nije bitan. Nije bitan jer ovo i nije film o Daunovom sindromu. Ovo je film o čovjeku koji je zaronio u suštinu svog bića i izronio iz nje snažniji nego što je bio", kaže Bojić. On otkriva da je iza njega i ekipe koja je radila na filmu 130 dana montaže, preko 50 snimajućih dana kroz četiri godišnja doba i četiri države, te jedna apsolutna odanost ideji da rade nešto što je veće od trenutka u kom žive i nešto što će biti na dobrobit zajednice u kojoj žive.

"Ovo je film o ljudima koje smo često, nehotice, ali često, posmatrali kroz geometriju njihovog lica, a ne kroz širinu njihovog srca. Ovo je film o roditeljskom strahu, ali i uvjerenju da je život sam po sebi najveće čudo i da je svaki trenutak na ovom svijetu vrijedan življenja, ma kakvi god da smo došli na njega. Iz ovog filma, ja se nadam i uvjeren sam, možemo štošta naučiti. Možda najviše kroz pukotine naših predrasuda jer tu pored nas postoji jedan svijet koji je satkan od čiste ljubavi i lišen svega onoga što nije ljudska suština", ističe Bojić, koji se nakon premijere publici poklonio zajedno sa akterima filma i Zoranom Jelićem.

U govoru održanom nakon premijere, Jelić je rekao da se svijest o osobama sa Daunovim sindromom polako, ali sigurno počinje mijenjati, te da film "Neki novi Brodvej" predstavlja jedan od najsnažnijih vidova borbe protiv diskriminacije pomenutih članova društva.

Premijeri filma prisustvovale su brojne zvanice, između ostalih, proslavljeni režiser Lordan Zafranović te glumac i televizijski voditelj Tarik Filipović, koji su se u neformalnom razgovoru složili da "Neki novi Brodvej" ima svjetski potencijal.