Bojsi iz "Mućki" čestitao Savindan: Nadam se da se vidimo uskoro

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas, 27. januara, proslavljaju dan Svetog Save. Povodom Savindana, oglasio se Džon Čalis, koji je igrao legendarnog Bojsija u seriji "Mućke".

Britanski glumac je na svom Twitter profilu čestitao svim srpskim prijateljima dan Svetog Save. Džon je ujedno objavio i svoju fotografiju prilikom posjete Hrama Svetog Save u Beogradu.

"Srećan dan Svetog Save svim srpskim prijateljima koji slave danas. Nadam se da se vidimo uskoro", napisao je čuveni Bojsi.

Podsjetimo, Džon Čalis je boravio u Beogradu gdje je snimao svoj dokumentari film "Boycie in Belgrade". Tada je obišao brojne znamenitosti srpske prijestonice, između ostalog i Hram Svetog Save.

Evo i Bojsijeve čestitke povodom Savindana:

Happy Saint Sava’s Day to all my Serbian friends out there who are celebrating today.I hope to see you all again soon. #serbia #belgrade pic.twitter.com/9m8Rm5SzUW