Bojsi je obožavao Srbiju, a profilnu fotografiju na Twitteru posvetio je Beogradu

Glumac Džon Čalis preminuo je danas nakon duge borbe s rakom.

Osim što je poznat po ulozi Bojsija u seriji "Mućke", Džon će ostati upamćen i kao veliki obožavalac Srbije, a krajem avgustaa ove godine podnio je zahtjev za srpsko državljanstvo.

On je često u javnosti isticao podršku toj zemlji pa je tako na društvenim mrežama podržao grupu "Hurricane" koja je predstavljala Srbiju na Evrosongu ove godine.

Džon je oduševio Srbe objavom svoje karikature iza koje su nacrtani simboli Beograda (Hram Svetog Save, Zapadna kapija Beograda, Beograđanka, Pobednik, Beli dvor i Titova limuzina), a koju je postavio kao profilnu fotografiju na svom profilu na Twitteru, prenosi index.hr.

Početkom prošle godine boravio je u Beogradu, gdje je snimao svoj dokumentarac "Biti Bojsi", a tom prilikom je s pratiteljima podijelio i jednu anegdotu koja mu se dogodila s jednim policajcem.

"Ne možete parkirati ovdje, Bojsi, ali može li selfi? Ne mogu se ne složiti s tim", napisao je glumac tada uz fotografiju s policajcem.

You can’t park here Boycie,but can I have a selfie? Can’t argue with that. pic.twitter.com/rSy1LcfUDx