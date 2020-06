Bosiljčić doživio neprijatnost dok je bio u dubokom snu

Popularni glumac Ivan Bosiljčić pokazao je kako izgleda kada se nakon snimanja scene opusti i odmara, a zbog fotografije koju su zabilježile njegove kolege, mnogi su se nasmijali.

"Danas se ekipa na snimanju silno zabavila fotkajući me dok spavam. Valjda nikad nisu vidjeli glumca koji poslije svake scene odspava dubokim snom", napisao je Ivan.

Bosiljčić se tom prilikom i prisjetio jedne anagdote kada je ostao sam i zaključan u studiju, što je pojedine nesmijalo, dok su se drugi zabrinuli.

"Na jednom drugom projektu prije mnogo godina zaboravili da me probude, zaključali me u studiju i otišli. Probudio sam se usred noći, jedva sam dozvao čuvara da me pusti kući", dodao je glumac.

"Spavaš na radnom mestu, Ivane", "Šta kažu, jesi li hrkao?", "Samo ti dremni, šta te briga", neki su od komentara ispod objave, kao i emotikoni koji plaču od smijeha.

Poznato je da je san jedan od faktora za "uspješan dan", te nema sumnje da je Ivan bio odmoran i vrijedan na novom projektu na kojem radi i da mu je san pomogao u tome.

(Telegraf)