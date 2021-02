Brajović za "Nezavisne": Pri ulasku u svet glume nema mesta za laskanja

Iskra Brajović glumačku branšu od malih nogu najbolje je upoznala i zavoljela uz oca, poznatog barda glumišta Vojislava Voju Brajovića.

Svojevremeno je izjavila da ona nije krenula ničijim stopama, nego za svojim srcem, koje je odabralo glumu. Brajovićevu je publika imala priliku gledati u brojnim projektima na pozorišnim daskama i filmskom platnu, a njege uloge su zapažene u filmu "Zona mrtvih", kao i serijama "Vojna akademija", "Urgentni centar", "Cimerke" i posljednjoj "Crveni mesec". Ipak, Brajovićeva naglašava da je više privlače pozorišna svjetla, a navodi da joj je najdraža predstava upravo "Figarova ženidba i razvod", koju je igrala čak šest godina na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.

Trenutno publika može da je vidi u predstavi "Opasna ljubavna igra", koja se izvodi u beogradskom pozorištu "Slavija", a u intervjuu za "Nezavisne" Brajovićeva govori o glumačkom pozivu, usklađivanju svestranih interesovanja sa slobodnim vremenom i planovima za budućnost.

NN: Glumili ste u brojnim filmskim i pozorišnim projektima. Koji projekat Vam je posebno drag i zbog čega?

BRAJOVIĆ: Volela sam predstavu "Figarova ženidba i razvod" u Narodnom pozorištu. Igrana je šest godina i bila je moja prva profesionalna predstava, ujedno i najambiciozniji poduhvat u kom sam učestvovala, s obzirom na to da je Slobodan Unkovski spojio dva komada, dva perioda, operu i teatar, u jednu predstavu, koju su i publika i učesnici mnogo voleli.

NN: Pojava virusa korona uticala je u mnogo čemu na svakodnevni život ljudi. Koliko je zapravo korona uticala na glumce i pozorište?

BRAJOVIĆ: Uticala je na sve ljude, naročito na ljude bez stalnog zaposlenja bilo da je to pozorište ili neki drugi posao. Nadam se da će ova godina biti povoljnija po tom pitanju i da će nam doneti zdravlja, a odneti strah koji je bio glavna emocija od marta prošle godine.

NN: Vi ste kćerka glumačkog barda Vojislava Voje Brajovića. Koliko je to uticalo na Vaš život i posao? Da li je to češće bio teret ili blagoslov?

BRAJOVIĆ: Pa dete koje odrasta uz neku branšu prirodno češće zavoli taj posao, jer ga ponajbolje upozna. Ipak, kada se spoje sredina u kojoj živimo i stvaramo sa visokomoralnim stavovima mog oca i cele moje porodice, dođe se do krajnjeg ishoda da je to samo teret, ali skoro polovinu života sam glumica, tako da to više i nije aktuelna tema.

NN: Kada biste savjetovali mlađe generacije koje tek treba da izaberu svoj životni put, šta biste im rekli?

BRAJOVIĆ: Imala sam priliku da radim kao asistent nažalost sada pokojnoj profesorki Mariji Simonović na predmetu tehnika glasa i tu sam ocenjivala i podučavala mnoge sada već afirmisane mlade glumce. Smatram da pri ulasku u svet glume nema mesta za laskanja. Treba ih pripremiti na to da će većinu radnog veka provesti čekajući da ih neko odabere, a kad se to desi, da se potrude da ne prokockaju tu šansu jer, što bi moja draga profesorka govorila, svako je zamenjiv.

NN: Da li na našoj glumačkog sceni mladi glumci mogu da dobiju svojih "pet minuta" ili to ide težim putem?

BRAJOVIĆ: Mislim da je mladima sada zgodno što se snima puno serija u kojima svako dobije šansu da se bar u jednoj epizodi pojavi i upozna ostale sa sobom. To je dobro. Ja sam već starija generacija od ove o kojoj govorim i kad sam ja počinjala da se bavim glumom akcenat se sam namestio na pozorište, koje sam i zavolela više.

NN: Koliko je gluma uticala na Vaš život? Kad pogledate sve prednosti i nedostatke, da li biste savjetovali i podržali nekoga sebi bliskog da se upusti u svijet glume?

BRAJOVIĆ: Samo ako smatram da ima dara. Sve drugo je mučenje za tu osobu. Tu se mora biti objektivan.

NN: Kakvi su Vaši planovi za budućnost? Čemu želite da se posvetite i na šta da stavite svoj fokus?

BRAJOVIĆ: Volela bih da, nakon prošlogodišnjeg rada na seriji "Crveni mesec", opet dobijem priliku da mi lik živi kroz stotinak epizoda. To je izazov za glumca - održati kontinuitet u izrazu, a opet ne biti privatan.

NN: Svoju kreativnost ste nedavno usmjerili i na stvaranje sopstvenog brenda "IskraArt", koji se sastoji od iscrtavanja majica, cegera, šolja i drugih raznih ukrasa. Koliko je teško uskladiti svestrana interesovanja sa slobodnim vremenom?

BRAJOVIĆ: Pa nije teško jer sam to postavila ne kao hobi, već kao posao. A kad nečemu pristupite kao poslu, onda naravno nađete vreme za rad. Volim "IskraArt", prvenstveno jer sam zbog glume sve svoje druge ljubavi zapostavila, kao što su pisanje i crtanje, i drago mi je što je sad bar jedna od te dve stvari došla na red te što se ljudima dopada.