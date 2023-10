Brando prijetio da neće biti u "Kumu" ako se angažuje jedan glumac

Mada je do 1970. već bio renomirani glumac, s jednim Zlatnim globusom i jednim Oskarom iza sebe, Marlon Brando u to vrijeme nije bio najtraženija osoba u Holivudu. Poznat po kašnjenju na filmske setove, nepripremljenosti na snimanju i problematičnom ponašanju, Brando je bio pravi izazov mnogim rediteljima.

Ali, uprkos svim manama, on je bio prvi izbor studija "Paramount Pictures" i producenta Ala Radija za ulogu Vita Korleonea u filmu "Kum" reditelja Fransisa Forda Kopole, a kako bi ga pridobili bili su spremni udovoljiti svim njegovim zahtjevima.

Prema navodima sajta "Collider", Brando nije bio problematičan na setu "Kuma", ali je od producenata tražio da ni slučajno ne angažuju Barta Rejnoldsa.

Kopola je smatrao da je mladi Rejnolds, koji je do tada glumio u serijama "Gunsmoke", "Hawk" i "Dan August", savršen izbor za ulogu Majkla Korleonea, ali, Brando se protivio njegovom izboru do te mjere da je prijetio otkazom ako producenti zaposle Rejnoldsa.

Rejnolds je godinama kasnije, u intervjuu s Endijem Koenom za emisiju "Watch What Happens Live", otkrio da su glasine o tome da Brando nije htio da radi s njim na "Kumu" bile tačne. "Osjećao sam se polaskano jer ga je sve to iznerviralo", rekao je tada Rejnolds, prenosi "Index".

Majkla Korleonea je na kraju igrao tada nepoznati Al Paćino, a Rejnolds nije zažalio što se nije u Kopolinom filmu.

Svoju karijeru je okrenuo u potpuno drugom smjeru i zahvaljujući komedijama i akcionim filmovima, kao što su "White Lightning", "Deliverance" i "Smokey and the Bandit", postao je jedan od najtraženijih glumaca 1970-ih.

