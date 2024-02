Bredli Kuper otkrio šta mu je promijenilo karijeru

Proslavljeni glumac Bredli Kuper je otkrio u jednom intervjuu koje iskustvo mu je promijenilo karijeru.

Bredli Kuper je priznao kako mu je saradnja sa Vinsom Vonom otvorila oči jer je tek tada shvatio da smije da griješi na setovima.

On je te 2005. snimao film "Lovci na djeveruše", a taj film mu je ujedno dao i priliku da se prikaže u malo drugačijem svjetlu, s obzirom na to da je prije toga uglavnom imao uloge pozitivnih likova.

"Sve do tog trenutka uvijek sam se trudio da sve ispadne kako treba pred kamerom. Budi prisutan i učini to kako pada", rekao je on.

Nadovezao se:

"Gledam Vinsa Vona kako uništava scenu, jednostavno je uništi i zatim traži da je ponovo snime. To je bila scena u kojoj baka puca po njemu, uzme pištolj i on počne da bježi. Rekao je samo: 'Želim ovo da ponovim.' Pred svima... Pred tom ogromnom filmskom ekipom i rasvjetom, to je bilo tako stresno. I to je bila njegova spremnost na neuspjeh", istakao je Kuper.

Prema njegovim riječima, Von je za njega bio ogroman, opak, ali i najsmiješniji tip koji je bio spreman da učini bilo šta.

Inače, film "Lovci na djeveruše" je uz zaradu od 288.5 miliona dolara bio jedan veliki komercijalni uspjeh, a i dalje je jedna od boljih komedija koju smo gledali, prenosi "b92".

