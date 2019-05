"Brightburn" u svjetskoj premijeri od 23. maja i u bh. kinima

Mislili su da je on njihov najveći dar i odgovor na dugogodišnje molitve. Ali njihov blagoslov postaje prijetnja i to ne samo njima nego i cijelom čovječanstvu. Naučno-fantastični horor "Brightburn" ovog maja natjeraće vas da preispitate sve što ste ikada znali o junacima koji imaju supermoći, jer ovog puta zlo je dobilo svog superjunaka.

Njegovo ime je Brendon (Džekson A. Dan). Brendona su kao bebu pronašli bračni par Tori (Elizabet Benks) i Kajl (Dejvid Denman) koji su ga, nakon što su neko vrijeme bezuspješno pokušavali dobiti dijete, bez razmišljanja zadržali. On je trebao biti njihova nagrada i najveći blagoslov ali priča je otišla u potpuno drugom smjeru.

Kako dječak odrasta roditeljima postaje jasno da se ne radi o običnom dječaku nego o jako posebnom djetetu koje ima vanzemaljske sposobnosti. Koliko god se u početku trudili ignorisati znakove i dječakove neobične mogućnosti, nakon nekoliko incidenata do kojih je došlo upravo zahvaljujući Brendonu, Tori i Kajl moraju se suočiti sa strašnom istinom – Brendonovim supermoćima vlada zlo i cijela zemlja je u opasnosti.

Brendon, tražeći odgovore na pitanja o sebi jer se oduvijek osjećao drukčijim, otkriva svoje nevjerojatne sposobnosti ali i način kako ih iskoristiti. Njegov način, na očaj njegovih roditelja, nije na dobrobit čovječanstva. Iako i sama u opasnosti, Brendonova majka Tori ne odustaje od potrage za dobrim u njemu jer, uprkos svemu, on je i dalje njen sin.

U zastrašujućem naučno-fanstastičnom hororu "Brightburn" shvatićete da tajanstveni ljudi sa supermoćima ne moraju doći na Zemlju nužno kako bi nas spasili. U napetom filmu mladog američkog autora i glumca Dejvida Jaroveskog iza kojeg kao producent stoji kreator hit serijala "Guardians of the Galaxy" Džejms Gan u naslovnim ulogama gledamo Elizabet Bank, junakinju serijala "The Hunger Games" i "Pitch Perfect" te mladog Džeksona A. Dana, koji se već okušao u žanru stripovskih adaptacija sa ulogom u planetarnom blockbusteru "Avengers: Endgame".

Con film, zvanični zastupnik studija Sony za BiH, "Brightburn" donosi na repertoar svih BH kina u terminu Svjetske premijere od 23. maja a svi ljubitelji napetih horora će ga moći pogledati u multiplexima Cinema City u Sarajevu, Cineplexx Palas u Banjaluci, Cinestarima u Banjaluci, Mostaru, Tuzli i Bihaću, Ekranu u Zenici, te Andrićgradu u Višegradu te u kinima u Srebreniku, Tešnju, Gradišci, Prijedoru, Maglaju, Foči i Trebinju. Con film već za 13. juni najavljuje novu svjetsku premijeru i to novog nastavka blockbuster serijala "Men in Black: International" u kojem u naslovim ulogama gledamo Krisa Hemsvorta, Tesu Tompson te veterane Lijama Nisona i Emu Tompson.