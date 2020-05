Britanci uz poseban program zaštite nastavljaju snimanje filmova

Još radosnih vijesti za one koji smatraju da pojava virusa korona ne smije da promijeni ovaj svijet na gore.

"BBC", "Sky", "ITV" i mnogi britanski studiji nastavljaju svoj rad na snimanju zacrtanih programa! U tom cilju napravljen je poseban pravilnik na 15 strana, o tome kako bi ti procesi rada trebalo da izgledaju.

Među "potpisnicima" su: ITV, BBC, Sky, Channel 4, Channel 5, STV, ITN, kao i Association for Commercial Broadcasters and On-Demand Services (COBA). Objavljeni dokument ima naslov “TV Production Guidance: Managing the risk of Coronavirus (COVID-19) in Production Making”.

Među smijernicama, podjeljenim u šest poglavlja, nalaze se i one namjenjene putovanjima uključenih u rad, opremi koja se koristi, mjestima za odmor, prvoj pomoći, upotrebi maski, rukavica, ali i tome kako očuvati mentalno zdravlje.