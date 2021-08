Bruce Lee akcijska zvijezda ili pjesnik i vodeći filozof

Brucea Leeja svijet pamti kao akcijsku zvijezdu – majstora borilačkih vještina i junaka filmova s kojima smo odrastali.

Međutim, tvrdi njegova kći Shannon Lee u novoj knjizi “Budi voda, moj prijatelju: Životna mudrost mog oca”, njen otac bio je mnogo više. Prije svega intelektualac, pjesnik i jedan od najutjecajnijih filozofa 20. stoljeća.

Iako je Bruce Lee rođen u San Franciscu, a bilo je to kada je njegov otac, poznati kineski glumac, bio na turneji, Lee je djetinjstvo proveo u Hong Kongu. Tokom odrastanja, pratio je oca na setovima, a kao dijete glumio je u dvadesetak filmova. Učio je ples i kung fu, posebno vještinu znanu kao „wing chun”, koju će kasnije unaprijediti, prilagoditi i pretvoriti u svoju filozofiju.

Tradicija u svijetu kineskih borilačkih vještina nalagala je da je izučavanje tih vještina privilegij rezerviran samo za Kineze – ni jedan stranac nije smio proniknuti u tajne kung fua. Lee, koji je s majčine strane vukao njemačke korijene, gotovo je bio odbijen u školi čuvenog majstora Yip Mana, no na nagovor prijatelja, primljen je, što je promijenilo tok njegovog života. Njegove tinejdžerske godine obilježene su nasilnim incidentima. Često je upadao u tučnjave, a nakon što je opako povrijedio jednog polaznika suparničke škole, njegovi roditelji odlučili su da bi bilo bolje da Lee školovanje nastavi u Americi.

Tamo je završio srednju školu te upisao fakultet, studirao dramsku umjetnost, filozofiju i psihologiju. Šezdesetih godina skrasio se u Kaliforniji sa suprugom. Imao je tek 24 godine, no otvorio je školu borilačkih vještina Institut “Jun Fan Gung Fu”. Poučavao je tamo svoju, izmijenjenu verziju “wing chuna”, no, piše njegova kći, njegov najveći grijeh bio je što je školu otvorio za sve zainteresirane – bez obzira na etničku pripadnost i rasu. Kineskoj zajednici u Americi to se nije svidjelo i, koliko god taj zaplet zvučao filmski, izazvali su ga na dvoboj.

“Predložili su susret u očevoj školi u Oaklandu”, piše Shannon Lee. “Ako pobijedi njihov šampion, Bruce Lee će prestati podučavati, no ako pobijedi on, može neometano nastaviti. Otac je, naravno, prihvatio izazov.” Lee je iz borbe izašao kao pobjednik. Međutim, ta je borba, prljava i bez pravila, označila početak njegova dugog i mukotrpnog, osobnog filozofskog putovanja. Prava istina o toj borbi nešto je kompliciranija nego što bi Shannon Lee dala naslutiti.

Drugi izvori navode da tu nije bila riječ o ustanku protiv rasne diskriminacije, već je borac imenom Wong Jack-Man Leeja izazvao na dvoboj nakon što se ovaj hvalisao kako može pobijediti bilo kojeg izazivača.

Bilo kako bilo, taj je događaj Leeja natjerao na razmišljanje i introspekciju – htio je razviti manje restriktivnu borilačku vještinu koja bi se mogla koristiti i u haotičnim situacijama poput uličnih borbi. Tako je nastao “jeet kune do”, posebni stil borbe, ali i filozofija u središtu koje je slavna Leejeva misao “budi poput vode, moj prijatelju”. Temeljni postulati takvog pristupa su fleksibilnost i fluidnost, moć da se čovjek, poput vode, prilagodi i odgovori na svaku situaciju – u borbi ili životu. Uporedo, Lee razvija i svoju filmsku karijeru, a prvu značajnu ulogu na američkoj televiziji igrao je u seriji “Green Hornet”, piše Večernji.hr.