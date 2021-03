Bulajić za "Nezavisne": Najgore za mladog glumca je da igra jedan tip uloga

Ljubomir Bulajić je jedan od popularnijih mladih glumaca na domaćoj sceni, a njegov talenat je prepoznat odmah po završetku glumačke akademije.

Od tada Bulajića je publika mogla vidjeti u mnogim domaćim filmskim i pozorišnim ostvarenjima, a uloga mladića po imenu Staša u seriji "Nepobedivo srce" Zdravka Šotre otvorila mu je velika vrata u našoj kinematografiji. Bulajić ističe kako su Šotrini projekti imali veliki značaj za njegovu karijeru, a gledaoci su imali priliku da ga vide u raznim epohalnim ulogama poput one u djelu "Santa Maria Della Salute" ili čuvenog Jovana Cvijića u "Šeširu profesora Koste Vujića". Njegovo glumačko umijeće je prikazano i u modernoj kriminalističkoj seriji "Državni službenik", a ove godine na filmskom platnu ga očekuje premijera filma i serije "Kralj", gdje tumači važnu istorijsku ličnost - kralja Aleksandra I Karađorđevića. U intervjuu za "Nezavisne" Bulajić govori o bitnim i dragim ulogama, snalaženju u glumačkoj profesiji i o svemu što mu je 2020. godina donijela.

NN: U toku 2020. godine igrali ste bitne uloge u tri velika projekta. Jedna od njih je i glavna uloga u filmu i seriji "Kralj", gdje ste tumačili lik kralja Aleksandra I Karađorđevića. Koliko je bilo teško i izazovno igrati jednu takvu istorijsku ličnost?

BULAJIĆ: Uprkos svemu što se izdešavalo protekle 2020. godine, mogu da kažem da je za mene bila plodonosna, bar kada je posao u pitanju. Ostvario sam, između ostalog, i možda najznačajniju ulogu u dosadašnjoj karijeri igrajući Aleksandra. Nekoliko puta sam već objašnjavao zašto i koliko volim da obrađujem istorijske teme i ličnosti, a tumačenje lika i dela kralja Aleksandra Karađorđevića, tzv. Ujedinitelja, došlo je kao kruna svega što sam do sada radio. Ja nisam glumac i čovek koji se može pohvaliti tremom, ali kada mi je Šotra prvi put javio da želi da ja igram Aleksandra, moram priznati da mi nije bilo svejedno, najblaže rečeno. Poklonio mi je veliko poverenje podarivši mi tu ulogu, a ja sam se potrudio da to poverenje, a i sva njegova očekivanja, opravdam.

NN: Svoj pečat ste ostavili i u novoj kriminalističkoj seriji "Državni službenik", a poznato je da glumačke pripreme za ulogu znaju biti dosta naporne. Kako ste se pripremali za ulogu agenta u ovom projektu?

BULAJIĆ: Priprema za ovu ulogu je bila jako zanimljiva. Govorio sam u nekoliko navrata koliko je naša generacija osakaćena time što nismo stigli da služimo vojni rok, zbog ukidanja vojne obaveze, a pripreme za ovu seriju, pogotovo prvu sezonu, donekle su nadomestile tu vojnu obuku koju sam propustio. Za tehničku i taktičku obuku glumaca bila je zadužena ekipa "Familija Extreme Team". Nekoliko odlazaka na njihov poligon u Jajincima bilo je dovoljno da se stekne osnova, koju smo kasnije nadograđivali na setu, neposredno pred snimanje akcionih scena. Volim s vremena na vreme da posetim streljanu i tako izbacim negativnu energiju iz sebe, a upravo ova obuka me dovela do toga da na bezbedan način mogu da rukujem oružjem.

NN: Mnogi likovi koje ste tumačili smješteni su u određene epohe iz prošlosti. Koliko je bilo zahtjevno da kao mladi glumac modernog doba pripremate i prilagođavate se ulogama tipa Jovana Cvijića u seriji i filmu "Šešir profesora Koste Vujića", ili liku Đorđa Dunđerskog u "Santa Maria Della Salute"?

BULAJIĆ: Proces priprema za istorijske ličnosti je zanimljiv jer se uvek nauči nešto novo. Odgovornost je velika jer treba opravdati lik i delo nekoga ko je zaista postojao. Pripreme se uglavnom svode na čitanje i informisanje. Samo građenje lika na kraju je šlag na tortu. Ja sam kroz dosadašnju karijeru imao prilike da tumačim dosta velikih ličnosti naše istorije i ponosan sam zbog toga.

NN: Da li Vam više odgovaraju uloge i da li se više pronalazite u modernim projektima koji opisuju savremene događaje, ili pak uloge u kojima tumačite likove iz prošlosti?

BULAJIĆ: Volim i jedno i drugo. I drago mi je što imam priliku da igram i u epohi i u projektima koji se bave sadašnjim vremenom. Nešto najgore što može da se desi jednom mladom glumcu je da ga ukalupe i da igra jedan tip uloga, odnosno karaktera. Ja se trudim da u svaku novu ulogu unesem dozu različitosti i nešto novo. Trudim se i da fizički moji likovi ne liče jedan na drugog, koliko je to moguće.

NN: U toku svog glumačkog rada dosta ste sarađivali sa rediteljem Zdravkom Šotrom. Koliku je on imao ulogu u stvaranju i razvitku Vaše karijere?

BULAJIĆ: Veliku, takoreći presudnu. Kad me izabrao za ulogu Staše u "Nepobedivom srcu", izvukao me iz mora neafirmisanih mladih glumaca i pružio mi šansu da pokažem svoje glumačke sposobnosti. Posebno sam ponosan na činjenicu da od te 2010. godine pa do danas nije prošao nijedan njegov projekat a da ja nisam bio deo njega, bila uloga manja ili veća. Sećam se, kada me je zvao za "Santa Maria Dellla Salute", rekao mi je: "Vidi, to ti nije neka velika uloga, ali ima dosta snimajućih dana, družićemo se". I stvarno smo se svaki put lepo družili.

NN: Popularnost ste stekli ulogom mladića Staše u seriji "Nepobedivo srce", a nakon toga su uslijedile desetine projekata i uloga. Koju ulogu i projekat biste izdvojili kao posebno drage i bitne?

BULAJIĆ: Ta uloga Staše mi je jedna od dražih uloga, prvenstveno zbog atmosfere na snimanju i neverovatnog sklopa glumačke ekipe. Način na koji sam dočekan kao mlad glumac koji tek započinje karijeru pamtiću do kraja života. Posebno drage su mi uloge Jovana Cvijića, koji me na neki način obeležila kao glumca, i Todora iz filma "Amanet", koja mi je mnogo značila u mom glumačkom sazrevanju.

NN: Poznato je da svaki mladi glumac čeka svojih pet minuta da se pokaže i dobije tu jednu ulogu koja će mu otvoriti vrata. Koliko je to trajalo u Vašem slučaju i šta biste savjetovali svojim kolegama koji tek ulaze u ovu branšu?

BULAJIĆ: Vodim se parolom da je u našem poslu mnogo bitnije trajati, nego čekati tih pet minuta i baš tu jednu ulogu koja možda nikad neće doći. Uloge nikad nisam delio na glavne i sporedne i svaki put sam pristupao poslu na isti način - bio epizodista ili nosilac glavne role. Ja sam imao priliku da kao vrlo mlad, takoreći odmah po izlasku s akademije, steknem afirmaciju što u glumačkim krugovima, što kod publike, tako da nikad nisam iskusio tu neizvesnost kada ću i da li ću zauzeti svoje mesto pod suncem.

NN: Kakve uloge priželjkujete u budućnosti?

BULAJIĆ: Zanimljive, upečatljive i sklone mom glumačkom biću.

NN: Kakvi su Vaši planovi što se tiče rada na daskama, ali i filmskom platnu?

BULAJIĆ: U pozorištu me očekuje rad na jednom zanimljivom projektu u režiji mladog nemačkog reditelja Ersana Montaga, pod nazivom "Living room". Proces bi trebalo da počne na proleće, a premijera se očekuje na jesen, početkom sledeće sezone na "Bitefu", a potom i u Beogradskom dramskom pozorištu. Što se tiče filma i televizije, na proleće bi trebalo da počne i snimanje treće sezone serije "Državni službenik". Takođe, ove godine me čekaju i dve filmske premijere - "Aleksandra od Jugoslavije" i "Zlatnog dečka".