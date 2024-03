Ceremonija dodjele Oskara: Pogledajte listu nominovanih

LOS ANĐELES - U holivudskom Dobli teatru u noći između nedjelje i ponedjeljka po srednjoevropskom vremenu biće održana 96. ceremonija dodjele Oskara, a program će četvrti put voditi američki voditelj Džimi Kimel.

Ove godine, film Kristofera Nolana "Openhajmer" vodi sa 13 nominacija, a na drugom mjestu je ostvarenje Jorgosa Lantimosa "Jadna stvorenja" sa 11 nominacija.

Film "Ubistva pod crvenim mjesecom" ima 10 nominacija, dok je "Barbi" nominovan u osam kategorija.

U kategoriji Najbolji film ove godine nominovani su: Američka fikcija (American Fiction), Anatomija pada (Anatomy of a Fall), Barbi (Barbie), Bartonova akademija (The Holdovers), Ubistva pod cvijetnim mjesecom (Killers of the Flower Moon), Maestro (Maestro), Openhajmer (Oppenheimer), Prošli životi (Past Lives), Jadna stvorenja (Poor Things) i Zona interesa (The Zone of Interest).

Za najbolje glumce nominovani su Bredli Kuper, Kolman Domingo, Pol Džijamati, Kilijan Marfi i Džefri Rajt, dok su za najbolju glumicu nominovane Anet Bening, Lili Gledston, Sandra Hiler, Keri Maligan i Ema Stoun.

Ceremonija dodjele počeće večeras u ponoć.

U nastavku donosimo listu svih nominovanih po kategorijama.

Kategorija za najbolji film:

"American Fiction"

"Anatomy of a Fall"

"Barbie"

"The Holdovers"

"Killers of the Flower Moon"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Past Lives"

"Poor Things"

"Zone of Interest"

Kategorija za najbolju mušku ulogu:

Bredli Kuper "Maestro"

Kolman Domingo "Rustin"

Paul Giamatti "The Holdovers"

Kilijan Marfi "Oppenheimer"

Džefri Rajt, "American Fiction"

Kategorija za najbolju žensku ulogu:

Anet Bening "Nyad"

Lili Gladstone "Killers of the Flower Moon"

Sandra Hiler "Anatomy of a Fall"

Keri Mulligan "Maestro"

Ema Stoun "Poor Things"

Kategorija za najbolju sporednu mušku ulogu:

Sterling K Braun "American Fiction"

Robert De Niro "Killers of the Flower Moon"

Rajan Gosling "Barbie"

Mark Rufalo "Poor Things"

Robert Dauni "Oppenheimer"

Kategorija za najbolju sporednu žensku ulogu:

Emili Blant ("Oppenheimer"

Daniele Bruks "The Color Purple"

Amerika Ferera "Barbie"

Džodi Foster "Nyad"

Da’Vine Joj Randolf "The Holdovers"

Kategorija za najboljeg reditelja:

Džastin Triet "Anatomy of a Fall"

Martin Scorceze "Killers of the Flower Moon"

Kristofer Nolan "Oppenheimer"

Jorgos Lantimos "Poor Things"

Džonatan Glejzer "The Zone of Interest"

Kategorija za dugometražni animirani film:

"The Boy and the Heron"

"Elemental"

"Nimona"

"Robot Dreams"

"Spider-Man: Across the Spider-Verse"

Kategorija za najbolji kratki animirani film:

“Letter to a Pig”

“Ninety-Five Senses”

“Our Uniform”

“Pachyderme”

“War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko”

Kategorija za adaptirani scenario:

"American Fiction"

"Barbie"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

"The Zone of Interest"

Kategorija za najbolji izvorni scenario:

“Anatomy of a Fall”

“The Holdovers”

“Maestro”

“May December”

“Past Lives”

Kategorija za kratki dokumentarni film:

"The ABCs of Book Banning"

"The Barber of Little Rock"

"Island in Between"

"The Last Repair Shop"

"Nǎi Nai & Wài Pó"

Kategorija za dugometražni dokumentarni film:

"Bobi Wine: The People’s President"

"The Eternal Memory"

"Four Daughters"

"To Kill a Tiger"

"20 Days in Mariupol"

Kategorija za najbolji film koji nije na engleskom jeziku:

“The Teachers’ Lounge,” Njemačka

“Io Capitano,” Italija

“Perfect Days,” Japan

“Society of the Snow,” Španija

“The Zone of Interest,” Velika Britanija

Kategorija za najbolju montažu:

"Anatomy of a Fall"

"The Holdovers"

"Killers of the Flower Moon"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

Kategorija za vizualne efekte:

"The Creator"

"Godzilla: Minus One"

"Guardians of the Galaxy Vol. 3"

"Mission: Impossible — Dead Reckoning, Part One"

"Napoleon" Kategorija za scenografiju:

"Barbie"

"Killers of the Flower Moon"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

Kategorija za najbolju originalnu pjesmu:

“The Fire Inside” (“Flamin’ Hot”)

“I’m Just Ken” (“Barbie”)

“It Never Went Away” (“American Symphony”)

“Wahzhazhe (A Song for My People),” (“Killers of the Flower Moon”)

“What Was I Made For?” (“Barbie”)

Kategorija za najbolju filmsku muziku:

“American Fiction”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“Killers of the Flower Moon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

Kategorija za najbolji zvuk:

"The Creator"

"Maestro"

"Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One"

"Oppenheimer"

"The Zone of Interest"

Kategorija za šminku i frizuru:

"Golda"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

"Society of the Snow"

Kategorija za kostimografiju:

"Barbie"

"Killers of the Flower Moon"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

