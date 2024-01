Četvrt vijeka "Sopranovih"

Serija "Sopranovi" premijerno je prikazana prije četvrt vijeka, u januaru 1999. a u godinama koje su uslijedile, postala je jedna od najpopularnijih u istoriji igranog televizijskog programa.

U glavnoj ulozi legendarnog Tonija Soprana, mafijaškog bosa koji se liječi od depresije, bio je Džejms Gandolfini, koji je tragično preminuo u junu 2013. godine, a igrali su još i Lorejn Brako, Edi Falko, Majk Imperioli i mnogi drugi glumci koje je ova serija proslavila.

U jeku popularnosti, "Sopranovi" su privlačili 13,2 miliona gledalaca, a tokom godina prikazivanja osvojili su 21 Emi nagradu, pet "Zlatnih globusa", a mnogi kritičari smjestili u sam vrh liste najboljih serija svih vremena.

Ekipa "Sopranovih" okupila se sinoć na zabavi povodom obilježavanja 25 godina serije, a prisustvovao joj je i Džejmsov sin Majkl Gandolfini, kog smo 2021. mogli da vidimo u ulozi mlađeg Tonija u filmskom prednastavku "Mafijaški sveci Njuarka" (2021).

Fox News pisao je tim povodom o najvećim zvezdama čuvenih "Sopranovih":

Džejms Gandolfini

Džejms Gandolfini osvojio je tri Emi nagrade, jedan "Zlatni globus" i pet SAG nagrada za ulogu Tonija Soprana, ali je ranije igrao i u mnogim drugim ostvarenjima, kao što su "12 Angry Men", "True Romance", "The Mexican" i "Surviving Christmas".

Posljednja dva filma koja je snimio su "The Drop" i "Enough Said".

Bio je u braku sa Marsi Vudarski od 1999. do 2002. s kojom je dobio sina Majkla. Zatim se 2008. oženio Debrom Lin s kojom ima ćerku Lilijanu.

Preminuo je u junu 2013. od posljedica srčanog udara u 52. godini života.

Edi Falko

Edi Falko se bavila glumom još od osamdesetih, a prije uloge Karmele Soprano, imala je zapažene role u serijama "Loving" i "Oz".

Za "Sopranove" je dobila tri "Zlatna globusa", četiri Emi nagrade i pet SAG priznanja.

Samo dvije godine nakon "Sopranovih", dobila je novu glavnu ulogu i to u seriji "Sestra Džeki", koja je trajala punih sedam sezona i donijela joj brojna priznanja.

Edi možemo da vidimo i u novom "Avataru", kao i filmovima "The Mother" i "I'll Be Right Here".

Ima sina Andersona i kćerku Mejsi.

Lorejn Brako

Lorejn Brako ušla je u svijet glume ulogom u "Dobrim momcima" zbog koje je nominovana za Oskara, ali je prema mišljenju mnogih uspjela i da je nadmaši kao Tonijeva psihoterapeutkinja Dženifer Melfi u "Sopranovima".

Inače, ona je trebalo da tumači lik Karmele, ali je producentima rekla da bi više voljela da se oproba u nekoj drugačijoj ulozi.

Možemo da je vidimo i u ostvarenjima "Riding in Cars with Boys", "Crazy for Love", "Snowglobe" i "I Married a Mobster."

Od 2010. tumačila je lik Anđele Rizoli u hit seriji "Rizzoli & Isles" koja je imala sedam sezona.

Brako je bila udata za Francuza Danijela Žerara sa kojim ima kćerku Margo, a kasnije je i u vezi sa Harvijem Kajtelom dobila kćerku Stelu.

Majkl Imperioli

Kao i Brako, Majkl Imperioli započeo je karijeru u "Dobrim momcima", ali je ostvario zapažene uloge i u filmovima "Jungle Fever", "Bad Boys" i "The Basketball Diaries".

U "Sopranovima" je igrao lik Kristofera Moltisantija, Karmelinog rođaka i sina Tonijevog "mentora" Dikija Moltisantija.

Ostvario je i brojne druge uloge, ali je jedna od najzapaženijih u novoj seriji "Beli lotos".

U braku je sa Viktorijom Člebovski od 1996. s kojom ima dvoje djece - Davida i Vadima.

Stiven Van Zant

Stiven Van Zant uplivao je u svijet glume 1985. u filmu "American Flyer", a prva naredna uloga za njega bio je Silvio Dante u "Sopranovima".

Pored toga što je glumio i u ostvarenjima "Lilyhammer", "The Christmas Chronicles", "Irac" i "Under the Boardwalk", izuzetan je i muzičar, koji nastupa sa E Street bendom Brusa Springstina. Svira gitaru i mandolinu.

Kao solo izvođač objavio je sedam albuma, a od 2002. vodi i svoju radio emisiju "Little Steven's Underground Garage".

U braku je sa Morin Santoro od 1982.

Robert Ajler

Robert Ajler je pre uloge Ej Džeja Soprana imao samo jednu televizijsku ulogu, ali je kasnije igrao i u "Tadpole", "Daredevil", "Law & Order: Special Victims Unit" i "The Dead Zone."

Međutim, pošto je kasnije prestao da se bavi glumom, za mnoge će ostati upamćen kao mlađi sin Tonija i Karmele Soprano, koji je uživao u tome da nervira svoje roditelje.

Od 2007. profesionalno se bavi pokerom, a zajedno sa Džejmi Lin Sigler, koja je igrala njegovu sestru Medou, pokrenuo je prošle godine podkast "Not Today Pal".

Džejmi Lin Sigler

Džejmi Lin Sigler igrala je još i u filmu "A Brooklyn State of Mind", pre nego što će dobiti ulogu Tonijeve kćerke Medou Soprano u legendarnoj seriji.

Iako je i kasnije imala zapažene role u serijama kao što su "Svita", "Ružna Beti" i "Entourage, "Drop Dead Diva", morala je da pravi duže pauze u karijeri zbog neizlječive bolesti.

U posjlednjoj epizodi "Sopranovih" koja je emitovana 2007. godine, gledali smo Medou, kako trči preko ulice da se sa svojom porodicom nađe na večeri.

Te noći Sigler je posljednji put je potrčala. Dobila je dijagnozu multiple skleroze 2001. ali o njoj nikom ništa nije rekla, plašeći se da će to uticati na njenu karijeru. Međutim, 2016. odlučila je da prekine tišinu.

"To je dio mene, ali ne određuje ko sam ja", rekla je Lin Singler za Pipl.

U trenutku kada je dala taj intervju, već je 15 godina bolovala od te bolesti, ali dugo nije bila spremna da o njoj govori.

Sigler je u braku sa Katerom Dikstrom od 2016. i s njim ima dvojicu sinova Džeka i Bjua.

Toni Siriko

Pre nego što će postati poznat kao Poli Goltijeri, Siriko je igrao u filmovima kao što su "The One Man Jury", "The Pick-up Artist" i "Moćna Afrodita".

Nastavio je da se bavi glumom i posijle "Sopranovih", a često je sarađivao sa Vudijem Alenom i u filmovima kao što su "Cafe Society", "Deconstructing Harry" i "Everyone Says I Love You".

Glumac je preminuo u julu 2022. samo nekoliko nedjelja prije 80. rođendana. Iza sebe je ostavio dvoje djece Džoanu i Ričarda.

Dominik Kijanizi

Kijanizi je bio pozorišni glumac, prije nego što će dobiti uloge u čuvenim ostvarenjima kao što su "Kum 2", "Svi predsjednikovi ljudi" i "Rajanova nada". U "Sopranovima" je tumačio lik Džuniora Sorpana.

Nakon završetka serije, dobio je glavnu ulogu u "The Last New Yorker", a igrao i u "Damages", "The Family", "Boardwalk Empire" i "The Good Wife".

Aida Turturo

Aida Turturo bavi se glumom od devedesetih, ali je postala poznata po ulozi Dženis Soprano, koja joj je donijela dvije nominacije za Emi nagrade.

Kada se serija završila, dobila je i niz zapaženih uloga u popularnim serijama kao što su "Urgentni centar", "Curb Your Enthusiasm", "Sestra Džeki" i "Blue Bloods".

Stiv Širipa

Stiv Širipa se pridružio ekipi Sopranovih kao Bobi "Bakala" Bakalijeri 2000. samo nekoliko godina nakon svog glumačkog debija.

Nedugo nakon završetka "Sopranovih" dobio je ulogu i u popularnoj seriji "Blue Bloods" gdje je kao detektiv Entoni Abetemarko snimio 130 epizoda.

Širipa je u braku sa Lorom Lemos 1989. i imaju dvije kćerke - Briju i Klaru.

Drea de Mateo

Drea de Mateo debitovala ulogom temperamentne Adrijane La Serve, dugogodišnje djevojke Kristofera Moltisantija.

Ona joj je donijela brojne angažmane, između ostalog i u "Džoiju", spinofu serije "Prijatelji", "Dobrom životu", "Lejk Sitiju" i "Sinovima anarhije".

De marko iz veze sa Šuterom Dženingsom ima dvoje djece - kćerku Alabamu i sina Vajlona, a vjerena je za basistu grupe "Whitesnake" Majkla Devina, prenosi Euronews.

