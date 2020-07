"County Lines" otvorio Omladinski Film Festival

Dvanaesti Omladinski Film Festival Sarajevo otvoren je u petak naveče prikazivanjem filma "County Lines" u sarajevskom Pozorištu mladih i na open air lokacijama na igralištu osnovne škole "Safvet beg Bašagić“ (Gimnazijska 1) i na Termalnoj rivijeri Ilidža, dok je u sklopu Drive-In Cinema prikazan film "Green Book".

Interes publike, očekivano, i ove godine je veliki na svim lokacijama.

"Ono što nam je maksimalno drago jeste da se svi pridržavaju mjera koje su donesene zbog epidemije koronavirusa. Također, drago mi je i da smo uspjeli dovesti mlade filmske autore iz regije, koji će se, poštujući sve propisane mjere, družiti sa nama narednih šest dana. Siguran sam da će sve proći u najboljem redu, te da će posjetioci uživati u filmovima i drugim sadržajima koje smo za njih pripremili", rekao je Kenan Musić, direktor OFF-a, prenio je portal "Slobodna Bosna".

I ovaj put, najviše pažnje posjetilaca privuklo je Drive-In kino, koje je najatraktivniji dio programa ovogodišnjeg festivala, ali i za gledanje filmova iz vreća za sjedenje i ležaljki takođe je pokazan veliki interes.

"Imamo vrhunske filmove u programu koji ove godine stižu sa velikih svjetskih festivala. Tako narednih dana posjetioce očekuju premijere pojedinih filmova za jugoistočnu Evropu, vrhunski filmovi na Drive-In Cinema, predstavljanje autora koji su došli, te dobar networking i druženje koje smo spremili u sklopu festivalskih programa. Smatram da će Festival do srijede, do kada traje, ispuniti sva ovogodišnja očekivanja, iako će biti održan u znatno smanjenom kapacitetu“, poručio je Musić.

Organizatori festivala dodijelili su priznanje Specijalni prsten Vuka za 2020. godinu Vladi Kantona Sarajevo na čelu sa premijerom Marijom Nenadićem. Priznanje je, u ime Vlade KS, preuzeo Adi Kalem, ministar saobraćaja KS. Isto priznanje uručeno je i šefu Delegacije EU u BiH Johanu Zatleru.

Podsjetimo da će dvanaesto izdanje OFF-a predstaviti više od 35 filmova iz 12 zemalja svijeta, od čega je 10 svjetskih i 15 regionalnih premijera.

U sklopu Drive-In kina biće prikazano ukupno šest filmskih naslova, iz programa OFF Screen: "Green Book“, "The Inevitable Defeat of Mister & Pete“, "The Town“, "The Shiny Shrimps“, "Argo“ i "Nightcrawler“.

Za novo izdanje Drive-In Cinema OFF je spremio veće platno, kako bi i užitak u gledanju filmova bio veći.

Festival se ove godine održava na četiri lokacije: Pozorište mladih Sarajevo, Drive-In Cinema (na uličnom parkingu u ulici Kotromanića, u sarajevskom naselju Marijin Dvor), igralište osnovne škole "Safvet beg Bašagić" (Gimnazijska 1) i Termalna rivijera Ilidža.

Karte se mogu nabaviti u box office centrima ispred BBI Centra i u Importane centru, u hotelima Hollywood i Hills, kao i u sistemu kupikartu.ba i na prodajnim mjestima kupikartu.ba širom BiH.

Program 12. OFF-a možete pogledati na OVOM LINKU.