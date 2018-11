Crtani junaci inspirisani ljudima

Tvorci crtanih filmova svojim ostvarenjima obilježili su djetinjstvo miliona ljudi. Likovi koje su stvorili i prenijeli na male ekrane zauzeli su posebno mjesto u srcu mnogih. Iako je većina tih likova nastala iz mašte njihovih kreatora, nekolicina njih je inspirisana stvarnim ljudima.

Mornar Popaj

Žilavi mornar koji jede špinat jedna je od ikona našeg djetinjstva. Inspiracija za ovog jakog čovjeka došla je iz Čestera u Ilinoisu, rodnom gradu njegovog kreatora. Frenk - Roki Figel bio je lokalac u ovom gradu koji se često upuštao u tuče, nije imao zube i pušio je lulu, baš kao čuveni mornar iz crtanog filma. Kako legenda kaže, bio je dobar prema djeci, iako sam nikad nije imao potomke. Na njegovom nadgrobnom spomeniku stoji ugraviran lik Popaja.

Ursula (Mala sirena)

Vještica sa pipcima iz "Male sirene" inspirisana je glumcem Herisom Glenom Milstedom, tačnije njegovim drag alter egom Divine. Kao Divine Milstedom se pojavila u nekoliko filmova Džona Votersa, koji su veoma bitan dio istorije i kulture LGBT zajednice.

Lešinari (Knjiga o džungli)

Kreatori "Knjige o džungli" bili su veoma ambiciozni kada su tražili da članovi benda "The Beatles" posude glas njihovim lešinarima i veoma brzo su shvatili da to nije moguće jer ih je Džon Lenon odmah odbio. Međutim, to nije zaustavilo animatore da kreiraju likove koji izgledaju baš kao Džon Lenon, Pol Mekartni, Džordž Harison i Ringo Star. Ne samo da lešinari liče na njih, već dijele i njihov liverpulski naglasak.

Beti Bup (Helen Kejn)

Još jedan lik iz davnina. Beti Bup kreirana je kao karikatura Helen Kejn, američke pjevačice koja se proslavila imitirajući stil tamnopute pjevačice Bejbi Ester Džouns. Iako je Beti prvobitno bila antropomorfna pudlica, kada je dobila svoj crtani transformisana je u ženu. Kejnova je tužila "Max Fleischer & Paramount" za eksploataciju njenog lika i ličnosti, ali je izgubila tužbu.

Mala sirena (Alisa Milano)

U "Maloj sireni" lik Ariel baziran je na glavnom liku bajke Hansa Kristijana Andersena sa značajnim promjenama u liku i samoj priči. S druge strane, njen izgled baziran je na izgledu nekoliko ljudi, uključujući i ženu animatora i model Šeri Stouner, koje su pomogle kao reference u stvarnom svijetu. Ali najviše je bazirana na liku glumice Alise Milano, koja je tada imala 16 godina. Milano je odgovarala slatkom i mladolikom izgledu koji su kreatori tražili.

Aladin (Tom Kruz)

Animatori iz kompanije "Disney" iskoristili su lik Toma Kruza kao inspiraciju za stvaranje lika Aladina tokom 1992. godine. Prvobitno su tvorci tražili inspiraciju u liku Majkla Džeja Foksa, koji se proslavio ostvarenjem "Povratak u budućnost", međutim njegov kolega Tom Kruz je, ipak, bio bolje rješenje za animatore zbog atraktivnog izgleda.