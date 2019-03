Čuvena skandinavska serija dobija rimejk u srpsko-hrvatskoj koprodukciji

Skandinavska serija "Most" (Broen) koja se godinama uspješno prikazuje, dobiće i svoj sedmi rimejk, i to u srpsko-hrvatskoj koprodukciji.

Priče društveno neprilagođene i emotivno nezgrapne policajke Sage Noren i njenih partnera, sa zamršenim zapletima u otkrivanju počinilaca ili počinioca mučnih ubistava na relaciji Danska - Švedska, poput magneta je privlačila gledaoce i ljubitelje serija, piše "Mondo".

Jedna od najboljih serija svih vremena - "Most", do sada je imala šest rimejkova (koprodukcije: SAD/Meksiko, Velika Britanija/Francuska, Njemačka/Austrija, Rusija/Estonija i Malezija/Singapur). Prema najavama, ova serija će dobiti i sedmi rimejk i to u srpsko-hrvatskoj koprodukciji.

Trebalo bi da bude snimljeno 10 epizoda, u trajanju od po 50 minuta. Snimanje domaće verzije "Mosta" trebalo bi da počne tokom ove godine.

Za sada nije poznato ko će glumiti u seriji.