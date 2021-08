Čuvene filmske replike koje nisu bile u scenariju

Srediti scenario do poslednjeg detalja jedan je od prvih poslova reditelja prije nego što snimanje filma počne. No, dešava se i da glumci umiješaju svoje prste, uđu u lik i pred kamerama kažu nešto što nije u originalnom tekstu, ali oni naslućuju da bi tom junaku baš leglo.

Ponekad te replike završe i u finalnoj verziji filma, a desi se i da postanu njihovi zaštitni znakovi, rečenice po kojima se određena ostvarenja prepoznaju godinama unaprijed.

Ovo su neke od najboljih improvizovanih replika.

„Ne želim da odem“

Tom Holand rasplakao je mnoge fanove Marvel Cinematic Univerzuma rečenicom koja nije bila u scenariju, na kraju filma "Avengers: Infinity War". Reditelji Džo i Entoni Ruso osjetili su da posljednja rečenica Pitera Parkera ne treba da bude "Žao mi je", te su pitali Holanda da ponovo odigra scenu i kaže šta misli da bi trebalo.

„Razumio je šta smo od njega tražili i to je na kraju završilo u filmu“, rekao je Džo Ruso.

Tom je na kraju rekao: „Ne želim da odem“ (I don’t want to go).

„Ovo ovde ti je stvarnost, mala“

Malo koja je replika poznata kao onu koju Hamfri Bogart izgovara svojoj koleginici Ingrid Bergman u „Kazablanki“. Ali “Here’s looking at you, kid“ nije bila u originalnom scenariju.

Zapravo, to je nešto što je Bogart govorio Bergman dok ju je u pauzama snimanja učio kako da igra poker. Neki misle da se to odnosi na kralja, kraljicu i džokera, koji su „karte sa licem“, pa djeluju kao da posmatraju igrača. Kako se scenario konstantno mijenjao tokom cijelog filma, Bogart je samo lagano ubacio tu repliku. Postala je klasik.

Kod nas je prevedena na različite načine, poput „Sadašnjica te gleda, mala“ ili „U tvoje zdravlje, mala“, a ako znate za neki bolji, javite nam u komentarima.

„Eeeeeeeeeevo ga Džoni“

Adaptacija horor priče Stivena Kinga „Isijavanje“, u rukama Stenlija Kjubrika prepuna je zastrašujućih momenata, ali nijednom nije ravan trenutak kada ludi Džek Torans (Džek Nikolson) pokušava da razvali vrata sekirom i vrišti „Heeeere’s Johnny!“.

Ta replika zapravo je bila najava kojom je poznati američki voditelj Džoni Karson svake večeri pozdravljao svoju publiku.

Kjubrik je bio poznat po tome što je svaku scenu snimao po nekoliko puta kako bi dobio tačno ono što je zamislio, a kako je bio impresioniran Džekovim „dodatkom“, ta je rečenica ostala u filmu, piše BBC.

„Trebaće nam veći brod“

Film „Ajkula“ Stivena Spilberga bio je monstruozan hit kada je objavljen 1975. godine. Priča o malom primorskom gradu koji teroriše velika bijela ajkula svidjela se publici, baš kao i šerif, kog je igrao Roj Šnajder. Kada šerif isplovi da se suoči sa nemani, i konačno je ugleda, izgovara čuvenu repliku: „Trebaće nam veći brod“.

U pitanju nije bila napisana replika, već interna šala. Snimanje „Ajkule“ pratili su brojni problemi, uključujući i mali budžet. Jedan od brodića koji su producenti uspjeli da nabave očito je bio premali za ovaj poduhvat, te je ekipa stalno ponvaljala „You’re gonna need a bigger boat“ kad god bi ga vidjeli. Šnajder je vrebao priliku kako da je uključi u film i konačno je pronašao pred sam kraj. Ostalo je filmska istorija.

„Hssssss-sssssssss-sssss“

Dr Hanibal Lektor poznat je kao jedan od najboljih filmskih zlikovac, a ova uloga u filmu „Kad jaganjci utihnu“ s pravom je ser Antoniju Hopkinsu donijela Oskara. Jedna od scena koje unose poseban nermi dešava se između njega i FBI agenda Klaris Starling (Džodi Foster) koja sa njim razgovara dok je on u ćeliji.

Lektor priča kako je napravio obrok od nesrećnog vladinog činovnika i sve vrijeme srkće kao zmija. Bizaran i zastrašujući momenat nije bio u scenariju. Hopkins je u šali srktao na Foster u pauzama snimanja i na kraju odlučio da u posljednjem momentu to uključi u samu scenu.

„Znam“

Ljubav između Hana Sola (Harison Ford) i princeze Leje (Keri Fišer) jedan je od najboljih dijelova „Ratova zvijezda“. Sve bi možda bilo drugačije da se Harison Ford držao scenarija.

Na samom kraju, kada Leja kaže Hanu da ga voli u „The Empire Strikes Back“ njegov odgovor trebalo je da glasi „I love you too“. Umjesto toga, Ford je rekao „I know“, smatrajući da to više odgovara njegovom liku. I zaista, taj odgovor je bio mnogo emotivniji i romantičniji.

„Kao suze na kiši...“

Klasik Ridlija Skota „Blade Runner“ o Riku Dekardu (Harison Ford), policajcu iz budućnosti koji pokušava da uhvati replikanta Roj Batija, nije potrebno posebno predstavljati. Kada se oni konačno suoči Beti shvata da je njegovo vrijeme prošlo, a njegove posljednje riječi odišu posebnom poetikom.

„Vidio sam stvari u koje vi, ljudi, ne biste povjerovali. Zapaljeni ratni brodovi blizu Oriona. Gledao sam C-zrake kako svjetlucaju u mraku pored Tanhojzerove Kapije. Svi ti trenuci će biti izgubljeni u vremenu, kao suze na kiši. Vrijeme je da se umre...“

Ovo je postala jedna od najpoznatijih i najviše citiranih filmskih scena smrti. Zapravo ju je sam Hauer napisao samo nekoliko sati prije snimanja i dodao ključni momenat – „kao suze na kiši“, piše Telegraf.