Čuveni srpski reditelj petučen "jer je imao dobar kaput"

Čuveni srpski reditelj i scenarista Dušan Jelić, po čijem je scenariju snimljen kultni film "Ni na nebu ni na zemlji", teško je povrijeđen nakon što su ga u nedjelju naveče napali nepoznati mladići.

Jelić je brutalno pretučen oko ponoći na Novom Beogradu. Kako navodi "Alo!", Jeliću su prišla dva nepoznata mladića i počela da mu dobacuju da "ima dobru jaknu", nakon toga su nasrnuli na njega i pretukli ga.

Jelić je tom prilikom zadobio teške povrede i nalazi se u bolnici.

Ubrzo se oglasio i sam Jelić, koji je rekao da ne zna zašto su ga pretukli.

"Ne znam ni ko su, ni zašto su me napali. Komentarisali su moju jaknu, a nosio sam staru jaknu", rekao je Jelić za "Alo!".

Trenutno se nalazim na Urgentnom centru, zadržali su me ali se nadam da ću već sutra da izađem. Taj napad ne znam ni kako da opišem, to je bilo nešto fantomski. Sve se desilo na Novom Beogradu, u mračnoj ulici. Dva napadača su u pitanju, s leđa su mi prišli qa jedan je uzviknuo: 'Matori, mnogo ti dobar kaput, daj mi', ja sam se okrenuo a oni su prileteli. Usledio je niz udaraca u glavu i šutiranje, ali ono što je zanimljivo je da me nisu opljačkali. Valjda su samo hteli da biju nekoga. Sećam se samo tog jednog koji je imao kapuljaču i bio jako visok, sve sam policajcima opisao. Ostao mi je hematom na glavi, sad se to prati", dodao je on.