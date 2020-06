"Da 5 Bloods" jedan od najboljih filmova ove godine

"Da 5 Bloods", za koji ne postoji adekvatan prevod jer se naziv referiše na bratstvo "Bloods" (u prevodu "Krv") grupe afro-američkih vijetnamskih vojnika, novi je ratni film Spajka Lija (Spike Lee). Jedan od njegovih najskupljih filmova i najrelevantnijih, uzevši u obzir situaciju u kojoj se Sjedinjene Američke Države nalaze u trenutku njegovog premijernog prikazivanja na "Netfliksu" ove sedmice.

Pored same aktuelnosti i relevantnosti, najveća vrijednost filma, čija je premisa jednostavna - četiri Afro-Amerikanca, ratni veterani, vraćaju se nazad u Vijetnam u potrazi za ostacima svog nekadašnjeg vođe čete, ali i za zakopanim zlatom koje su pronašli u trenutku kada im je helikopter srušen usred džungle Vijetnama - leži u njegovoj interesantnoj strukturi, te potrebi da se ovakvoj vrsti narativa koja je obično pričana iz pozicije bijelog Amerikanca da novi sloj čitanja, drugi ugao posmatranja. On je postignut kombinovanjem sadašnjeg i prošlog vremena Lijevog fiktivnog svijeta (promjene se uočavaju promjenom formata slike, kvalitet i slično) i stvarnog, realnog svijeta kroz arhivske snimke i fotografije. Ovakva struktura je Liju omogućila da se osvrne ne samo na istorijske događaje, ključne za Afro-Amerikance (dajući nam kroz film besplatan čas istorije svog naroda kroz prikaz ključnih ljudi i događaja), nego i na sve one filmove ratne tematike koji su svojevremeno proslavili Holivud (Apocalypse Now, The Platoon, Treasure of Sierra Madre itd.), direktno se referišući na njih (najupečatljivija scena je plovidba brodom u pratnji Vagnera), uz potpunu promjenu konteksta.

Iako je riječ o jednom od najboljih filmova iz ove godine, originalne, genijale postavke i ideje, "Da 5 Bloods" je prilično neujednačen (višak ekspozicije, pretjerano karikiranje, posebno likova koje pratimo itd.) što je jedan od osnovnih problema filma kojim dominira Delroj Lindo (Delroy Lindo), njegova najjača karika, njegova zvijezda. Vjerujem i nadam se da će to ime voditi u nominacijama za najbolju mušku ulogu 2020. godine. Jer drugačije ne bi imalo smisla.

Ocjena: 4,5/5