Da je živ, glumac Džejms Din danas bi slavio 87. rođendan

Gluma je priča o velikoj usamljenosti. Osuđen si jedino na sopstvenu koncentraciju i maštu. To je jedino što ti stoji na raspolaganju. Ali, biti čovjek je puno teži zadatak. Želim da budem i jedno i drugo prije nego što odem.

Rekao je to Džejms Din, slavni holivudski buntovnik, koji je ostao upamćen po jednoj od najkraćih i najspektakularnijih filmskih karijera u istoriji Holivuda.

Rođen na današnji dan 1931. godine, glumac koji je ostavio neizbrisiv trag u kinematografiji, za nešto više od godinu dana i sa samo tri snimljena filma dostigao je svjetsku slavu. Bio je simbol nemirnih i nezadovoljnih generacija američke omladine s kraja pedesetih godina 20. vijeka.

I danas, decenijama poslije smrti, njegov lik predstavlja svojevrsnu kulturnu ikonu, oličenje buntovnika, autsajdera i usamljenika, koji ima veliki broj obožavalaca širom svijeta.

Po završetku srednje škole 1949. godine Din u Kaliforniji upisuje pravo na Koledžu Santa Monika, ali ubrzo prelazi na UCLA, gdje studira dramu. Istovremeno pohađa i glumačku radionicu glumca Džejmsa Vajtmora i pokušava da ostvari neki značajniji uspjeh kao glumac.

Godine 1951. seli se u Njujork kako bi se ozbiljnije posvetio glumačkoj karijeri. Počinje da radi na parkingu ispred televizijskog studija CBS kako bi se izdržavao. Njegov prvi profesionalni angažman bio je u reklami za pepsi kolu, a dobija i nekoliko vrlo malih uloga u pozorištu i na filmu.

Uskoro dobija i svoju prvu pozorišnu ulogu na Brodveju u predstavi "See the Jaguar" i postaje član prestižne glumačke škole "Actors Studio", koju su u to vrijeme pohađali i Marlon Brando, Džuli Haris, Artur Kenedi i drugi poznati glumci tog vremena.

Godine 1954. dobija ulogu u pozorišnoj predstavi "The Immoralist", zahvaljujući kojoj ga reditelj Elija Kazan i filmski studio "Vorner Braders" angažuju za ulogu Kala Traska u filmskoj adaptaciji romana Džona Stajnbeka "Istočno od raja". Veoma brzo dobija ulogu u filmu "Buntovnik bez razloga" reditelja Nikolasa Reja, gdje tumači lik problematičnog tinejdžera Džimija Starka, pored Natali Vud i Sala Minea.

Po završetku snimanja filma "Istočno od raja" Džejms Din, koji je bio pasionirani ljubitelj automobilskih trka, kupuje svoj prvi sportski automobil porše 356 i počinje da se takmiči na trkama.

Za vrijeme snimanja filma "Buntovnik bez razloga" Din kupuje automobil porše 550 spajders, jedan od samo 90 proizvedenih te godine, koji je zvao "mala bitanga". Po dobijanju uloge naftnog bogataša u filmu "Div", u kojem je glumio s Elizabet Tejlor i Rokom Hadsonom, odlazi u Teksas na snimanje i u tom periodu ne učestvuje u automobilskim trkama, jer mu je to bilo zabranjeno filmskim ugovorom.

Po završetku snimanja filma "Div", 30. septembra 1955. godine Džejms Din kreće na trke u Salinasu i gine u saobraćajnoj nesreći u 25. godini.

Nije doživio premijere svojih filmova "Buntovnik bez razloga" i "Div" i jedini je glumac u istoriji Holivuda koji je dva puta posthumno bio nominovan za nagradu "Oscar".

"Sanjaj kao da ćeš živjeti zauvijek, živi kao da ćeš danas umrijeti", još jedan je od njegovih slavnih citata.

Džejms Din je sahranjen na "Park groblju" u Ferimontu, a 1977. godine blizu mjesta gdje je poginuo u Šolamu u Kaliforniji podignut mu je spomenik.

Volio kameru

Džejms Din je volio kameru ne samo kada je snimao filmove. Rado je pozirao poznatim fotografima tog vremena. Naočare, koje je nosio na velikom broju tih fotografija i koje su ostavljale utisak zamišljenosti, nisu bile dio njegovog imidža, jer je Din bio ekstremno kratkovid.