Da li je Džek ipak mogao da stane na vrata pored Rouz?

​Kolege Leonarda Dikaprija iz ostvarenja „Bilo jednom u Holivudu“, Margo Robi i Bred Pit, kao najveću kontroverzu modernog filma naveli su uzrok smrti Džeka Dosona, junaka filma „Titanik“.

Oskarovcu Leonardu Dikapriju često djeluje da ljudi nikada neće prestati da ga pitaju zašto Džek nije mogao da se popne na vrata pored Rouz i preživi.

To je zbog toga što glumca to zaista i dalje pitaju. Tako je bilo i ovog puta. Tokom predstavljanja ostvarenja Bilo jednom u Holivudu (Once Upon a Time in Hollywood), Dikaprio se ponovo suočio sa „problemom sa Titanika“.

Njegova koleginica Margo Robi uskočila je kada je novinar stanice MTV pokušao da razotkrije jednu od najvećih misterija Titanika: „Sjećam se da sam razrogačila oči kada sam kao mala gledala film“.

Leonardo je samo kratko rekao da nema komentar, dok je Margo nastavila: „To je najveća kontroverza modernog filma“.

Bred Pit je, vidjevši da Leonardo želi da promijeni temu, pitao: „Da li si ipak mogao da se uguraš pored nje? Mogao si, zar ne?“.

Dikaprio uporno nije želio da komentariše, ali su njegove kolege nastavile da ga zadirkuju nagađajući da li je tražio da se vrata na kojima je plutala Rouz suze kako on (Džek) ne bi mogao da stane pored nje.

Džejms Kameron je 2017. godine „objasnio“ da je Džek morao da umre jer je tako pisalo u scenariju.

Inače, Bilo jednom u Holivudu, film koji Leonardo Dikaprio, Bred Pit i Margo Robi sada predstavljaju u svjetske bioskope stiže 26. jula.