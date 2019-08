Da li se sjećate Doroti i Totoa: Osam decenija "Čarobnjaka iz Oza"

Od holivudske premijere "Čarobnjaka iz Oza", 15. avgusta 1939. godine, prošlo je 80 godina. Priča o tornadu koji pogađa Kanzas i odnosi djevojčicu Doroti, koju glumi Džudi Garland, u čarobno mjesto Oz, postigla je veliki komercijalni uspjeh. Ipak, za film su vezane anegdote koje su potkrepile priče o navodnom prokletstvu tog uspjeha.

Holivudski studio MGM potrošio je tri miliona dolara (danas oko 55 miliona dolara), želeći da odgovori na komercijalni uspjeh ostvarenja Snježana i sedam patuljaka.

Namjera je ostvarena i film je osvojio dvije nagrade Oskar, jednu za muziku i drugu za najbolju originalnu numeru, Over the Rainbow, dok je nominovan u kategorijama za najbolju fotografiju, specijalne efekte i umjetničku režiju.

Čarobnjak iz Oza je proslavio i novu zvijezdu Holivuda, Džudi Garland.

Film je zaradio pristojan novac odmah pošto je počeo da se emituje, a posebno poslije emitovanja na kanalu SBE, 3. novembra 1956. godine.

Ali, uprkos komercijalnom uspjehu, film Čarobnjak iz Oza neki smatraju prokletim. Na sceni je bilo toliko ozbiljnih nezgoda da su specijalni efekti skoro koštali života dvojicu glumaca koji su igrali leteće majmune, pošto su žice koje su ih držale u vazduhu pukle, a oni pali. Takođe, jedan od kaskadera je povredio nogu zbog eksplozije na snimanju.

Bilo je poznato i da je šminka koja se koristila na snimanju Čarobnjaka iz Oza prouzrokovala nevolje za nekolicinu glumaca koji su dobili alergije pa i opekotine.

Badi Ebsen, koji je izabran za ulogu Limenog drvosječe, otrovao se zbog pudera koji je bio od aluminijuma, pa je završio u bolnici samo devet dana poslije početka snimanja. Pošto se nije oporavljao, zamijenio ga je Džek Hejli. Umjesto aluminijumskog pudera, šminkeri su za njega koristili pastu u koju su stavili aluminijumski prah. Glumac je ipak zaradio alergiju, ali je završio snimanje.

Margaret Hamilton, koja je glumila zlu vješticu, dobila je opekotine po koži zbog šminke koja je sadržala bakar. Ipak, nisu je zamijenili drugom glumicom, pošto je snimanje, dok se nije oporavila, moglo da se nastavi bez nje nekoliko nedjelja.

Još jedan peh desio se kada je jedan od sporednih glumaca zgazio i povrijedio psa Terija (Toto), koji je morao biti zamjenjen, dok se nije oporavio, drugim psom.

„Neki od ovih specijalnih efekata nikada pre nisu rađeni, sindikati nisu postojali, na glumce, posebno sporedne, gledalo se kao na sluge u studiju“, kaže novinar Aldžin Harmets, koji je „rizičan“ proces nastajanja filma opisao u djelu "Making of The Wizard of Oz".

Ipak, autorka biografije Džudi Garland, Eni Edvards, smatra da su te priče preuveličane. Jedna od njih, koja se decenijama prepričavala, govori o tome da se jedan od sporednih glumaca objesio na setu, što je kasnije demantovano.

(RTS)