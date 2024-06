Danas krenite na sve ili ništa sa "Zločastim dečkima" (VIDEO)

​Will Smith i Martin Lawrence vraćaju se u bombastičnom nastavku kultnog akcionog serijala koji je na repertoaru svih BH kina i bioskopa od 05.juna

Nakon velike svjetske premijere koja je protekle sedmice održana u Dubaiu uz veliku medijsku pompu, te američke premijere u Los Anđelesu uz prisustvo cijele ekipe filma koju su predvodili rediteljski dvojac i Will Smith i Martin Lawrence, u BH kina i bioskope od 05. juna, stiže akcioni spektakl "Zločesti dečki: Sve ili ništa" (Bad Boys: Ride or Die).

U pitanju je četvrti nastavak blockbuster serijala koji oduševljava gledatelje još od 1995. godine kada je originalni film Michaela Baya prvi put publici širom svijeta predstavio urnebesni i opasni detektivski dvojac Mike Lowrya i Marcusa Burnetta te dosegao kultni status. Prvi nastavak snimljen je 2003. godine i ostavio duplo veću zaradu na svijetskim kino blagajnama. Prije četiri godine, 2020. stigao je i treći nastavak "Zločesti dečki: Zauvijek" koji je oduševio i kritiku i publiku, a na kino blagajnama zaradio više nego oba prethodna filma zajedno sa ukupnom zaradom od 430 miliona dolara dok je u BH kinima i bioskopima ostvario rezultat od preko 30.000 gledatelja.

Foto: Ustupljena fotografija

U spoju još luđe oktanske akcije i još urnebesnije buddy komedije detektivi Mike Lowrey i Marcus Burnett istražuju korupciju u policiji Majamia nakon što njihov pokojni kapetan Conrad Howard posthumno biva optužen da je umiješan u rumunsku mafiju, ali ih nameštaljka pretvara u bjegunce, prisiljavajući ih da rade van zakona kako bi riješili slučaj ovaj slučaj... Ovaj put im samo ostaje da krenu na ... Sve ili ništa!

Finalni BH trailer – Zločesti dečki: Sve ili ništa link:

Rediteljsku palicu i dalje drži belgijski dvojac marokanskog porijekla Adil El Arbi i Billal Fallah, koji su režirali prethodni nastavak i najuspješniji film serijala „Zločesti dečki: Zauvijek“, a legendarnom dvojcu Willa Smitha (trilogija Ljudi u crnom, Dan nezavisnost, Ja, robot, Ja sam legenda, Hancock, Aladin, Kralj Richard) i Martina Lawrencea (Život, Crni vitez, Kuća debele mame 1 i 2, sitcom Partneri), i u ovom nastavku pridružuju se Dorn i Kelly, odnosno Alexander Ludwig (film Igre gladi, serija Vikinzi) i Vanessa Hudgens (uloge u High School Musical filmovima i serijama, voditeljica na dodjelama MTV i Oscar, sutkinja na američkom plesnom showu So You Think You Can Dance. Tu je naravno i legendarni Joe Pantoliano, ovaj put u cameo ulozi urnebesnog kapetana Howarda a u filmu će se pojaviti i Rhea Seehorn (serija Bolje nazovi Saula), ali i DJ Khaled u zasad nepoznatim ulogama!

Foto: Ustupljena fotografija

C2 film, zvanični zastupnik studija Sony za BiH donosi ovaj izuzetno atraktivni naslov na repertoar svih BH kina i bioskopa u terminu Svjetske pretpremijere od 05.juna.

Saznajte zašto je sve ili ništa za "Zločaste dečke" od 05. juna u svim BH kinima i bioskopima i u premium formatima.

