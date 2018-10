Današnji gledaoci bi Del Boja poslali u zatvor

Bivša zvijezda serije "Mućke" Sju Holdernes je izjavila da je politička korektnost otišla predaleko te da bi današnji gledaoci Del Boja poslali u zatvor.

Holdernesova, koje je igrala Marlin, suprugu bogataša Bojsija u čuvenom sitkomu iz osamdesetih godina prošlog vijeka, nastupala je zajedno sa ser Dejvidom Džeksonom i Nikolasom Lindharstom.

"U prvoj epizodi Del me zagrlio, poljubio u obraz i uštinuo za dupe. Nikome to nije bilo uvredljivo, osim mom suprugu Bojsiju, koji je gledao zbunjeno. I svaki put kada bismo se sreli to bi se desilo i bilo je veoma zabavno", rekla je Holdernesova.

Glumica, koja će uskoro ponovo raditi sa ser Dejvidom Džeksonom na novoj seriji BBC1 kanala, dodala je da joj je žao današnjih muškaraca jer ne zna kako će sve to izgledati pored tolike političke korektnosti.

"Mislim da danas ne bi više mogli uštinuti za dupe nekoga kao što je to Del Boj radio Marlin. Svi bi danas rekli: 'On je perverzan, on je seksualni predator, njega bi trebalo poslati u zatvor'", dodala je Holdernesova.

Glumica je istakla da muškarci ne znaju kako da se ponašaju danas jer sve što urade može biti protumačeno kao neprikladno.

"Danas je zabranjeno zviždati za djevojkom. Mislim da je to stvarno šteta, jer sve je otišlo predaleko. Nadam se da će se stvari vratiti na svoje mjesto i da ćemo moći ponovo flertovati, ali u ovom trenutku mislim da to nije moguće", naglasila je glumica.

Sju Holdernes ističe da nije okrenuta protiv pokreta "#MeToo" i da žene svakako treba da zarađuju isto kao i muškarci, te da se nada da će biti više uloga pisanih isključivo za žene.

"Ja sam bila mnogo manje plaćena od kolege Džona Čalisa koji je tumačio mog supruga Bojsija u seriji 'Mućke', kao i spinofu 'Zelena trava', koji je snimljen nekoliko godina kasnije. Vremenom naše plate su bile izjednačene", naglasila je Holdernesova.

Glumica je dodala da se raduje ponovnom susretu sa ser Dejvidom Džeksonom sa kojim nije glumila od 2001. godine.

"Osjećaj je kao da oblačim stare udobne papuče. Osjećam se kao da se vraćam kući, a to je najljepši posao na svijetu", rekla je glumica.

Ona je dodala da danas postoje ljudi koji smatraju da su "Mućke" rasistička serija, te da se gnuša na takve komentare. Nova serija na kojoj glumica radi će se emitovati u Velikoj Britaniji od sredine oktobra.